Погода в Україні очікується хмарною з проясненнями

Сьогодні по всій Україні очікується хмарна і вітряна погода, вітер південно-західний 7-12 м/с. Повітря прогріється максимум до +12 °С.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.



У Черкаській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.



У Полтавській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.



У Кіровоградській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Чернівецькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +10...+12 °С.



У Рівненській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.



У Волинській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень +10...+12 °С.



В Івано-Франківській та Хмельницькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Тернопільській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, удень +8...+10 °С.



У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, удень +9...+11 °С.



Північний регіон України

У Житомирській та Сумській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, удень +8...+10 °С.



У Чернігівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +8...+10 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.



У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.



У Луганській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.



У Херсонській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +10...+12 °С.



В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +10...+12 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +7...+9 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +8...+10 °С.



Сонце зійде о 6:23, а зайде о 19:39. Тривалість дня складе 13 год 16 хв.