Погода в Україні очікується хмарною з проясненнями

06:14 05 квітень Київ, Україна

Сьогодні по всій Україні очікується хмарна і вітряна погода, вітер південно-західний 7-12 м/с. Повітря прогріється максимум до +12 °С.

Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.

У Черкаській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.

У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.

У Полтавській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.

У Кіровоградській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.

Західний регіон України
У Львівській та Чернівецькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +10...+12 °С.

У Рівненській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.

У Волинській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень +10...+12 °С.

В Івано-Франківській та Хмельницькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.

У Тернопільській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, удень +8...+10 °С.

У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, удень +9...+11 °С.

Північний регіон України
У Житомирській та Сумській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, удень +8...+10 °С.

У Чернігівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.

У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +8...+10 °С.

Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.

У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.

У Луганській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.

Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.

У Херсонській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.

У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +10...+12 °С.

В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +10...+12 °С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +7...+9 °С.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +8...+10 °С.

Сонце зійде о 6:23, а зайде о 19:39. Тривалість дня складе 13 год 16 хв.