Погода в Україні очікується хмарною з проясненнями

Сьогодні по всій Україні очікується хмарна і вітряна погода, вітер південно-західний 7-12 м/с. Повітря прогріється максимум до +12 °С.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.
У Черкаській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.
У Полтавській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.
У Кіровоградській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.
Західний регіон України
У Львівській та Чернівецькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +10...+12 °С.
У Рівненській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.
У Волинській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень +10...+12 °С.
В Івано-Франківській та Хмельницькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Тернопільській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, удень +8...+10 °С.
У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 °С, удень +9...+11 °С.
Північний регіон України
У Житомирській та Сумській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, удень +8...+10 °С.
У Чернігівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +8...+10 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.
У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.
У Луганській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.
У Херсонській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.
У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +10...+12 °С.
В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +10...+12 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +7...+9 °С.
У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +8...+10 °С.
Сонце зійде о 6:23, а зайде о 19:39. Тривалість дня складе 13 год 16 хв.
Погода в Україні очікується хмарною з проясненнями
06:14 05 квітень Київ, Україна
Сьогодні по всій Україні очікується хмарна і вітряна погода, вітер південно-західний 7-12 м/с. Повітря прогріється максимум до +12 °С.
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