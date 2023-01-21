Погода в Україні: на вихідних стане трохи холоднішим

За даними синоптиків 21-22 січня у більшості областей України очікується +1+5 °С. Вітер у суботу буде сильним, у неділю стихне до поміркованого.

Субота, 21 січня:

У західних областях очікуються помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем. Вдень місцями невеликий дощ. У Карпатах сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4°С, днем +2...+7°С; у Карпатах протягом доби близько 0 °С.

У північній частині без істотних опадів, лише вдень на Київщині місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2°С, вдень -1...+4°С.

У центральних областях без істотних опадів, лише на Черкащині вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ.. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень +1...+6°С.

На півдні України опадів протягом доби не передбачається, лише на Одещині вночі та вранці місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, удень +6…+11 °С, у Криму та на півдні Одеської області +12…+16 °С.

У східній частині країни очікується без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -6...-1°С, днем коливатиметься в межах -2...+3°С.

У Києві в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі 0°С, вдень +4°С.

Неділя, 22 січня:

Опадів в Україні не передбачається, за винятком західних областей, де вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер у країні переважно східної чверті, 5 – 10 м/с. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця. Температура повітря в нічний час становитиме -1...+4°С, у східній половині -4...+1°С, у Криму та Одеській області +2...+7°С.. Вдень повітря прогріється до +2…+7°С, у Криму та Одеській області до +8…+13°С.

У Києві в неділю вночі очікується +1°С, а вдень +3°С, похмуро, без опадів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 19 січня, у Києві вперше за 143 роки спостереження максимальна температура повітря піднялася до 10,0 °С. Таким чином, температура перевищила попередній рекорд цього дня 2007 року на 0,2 °С.

Це вже тринадцятий температурний рекорд із початку року. По три температурні рекорди у Києві було зафіксовано 1, 2 та 3 січня. Ще три рекорди було оновлено 18 січня.