Погода в Україні на вихідних: дощі, грози та спека

За даними синоптиків, 24 та 25 червня в Україні очікуються складні погодні умови з дощами, грозами та шквальним вітром. На заході та у центрі країни дощі будуть сильні, з випаданням граду, а також посиленням вітру при грозах до штормових значень.

Особливо спекотно буде у центральних та південних областях. Вперше з початку року тут стовпчики термометрів можуть місцями досягти позначки +35 °С, а також спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Субота, 24 червня:

У західних областях пройдуть дощі, в окремих районах сильні зливи. Місцями великий град та шквали, 19 – 24 м/с. Погодні умови небезпечні, слід бути дуже уважними. Температура повітря вночі становитиме +15...+20°С, удень +22...+27°С.

У північних областях протягом доби місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза, на Київщині місцями сильні зливи та град.. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19°С, удень +22...+27°С.

У центральних областях уночі без істотних опадів, удень короткочасні дощі, місцями грози та град. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22°С, днем +28...+33°С.

На півдні України вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21°С, удень +29...+34°С, на півдні Одеської області до +35°С.

У східній частині країни вночі місцями пройде невеликий дощ, можлива гроза. Вдень короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, удень +26…+31 °С.

У Києві температура повітря підніметься до 27 градусів. Очікується дуже сильний вітер із швидкістю до 15 кілометрів за секунду, тобто під деревами машини краще не паркувати. Також синоптики повідомляють про велику ймовірність дощу вдень і зливи вночі.

Неділя, 25 червня:

У західних областях уночі пройдуть помірні дощі з грозами, удень місцями короткочасні дощі. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16°С, вдень +20...+25°С.

У північних областях вночі пройдуть невеликі, подекуди помірні, удень помірні, місцями значні дощі. Грози, місцями шквали, 15 – 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21°С, днем +20...+25°С.

У центральних областях упродовж доби дощі з грозами, удень місцями сильні опади. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+21°С, днем +22...+27°С.

На півдні України пройдуть дощі, місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 м/с.. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17...+22°С, удень +25...+30°С, у Криму до +33°С.

У Києві також дощитиме. Температура опуститься до 23 градусів вдень і 16-ти – вночі. Знову очікується сильний вітер.