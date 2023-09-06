Погода в Україні на вихідні: посилення спеки та без істотних опадів

За прогнозом синоптиків, у вихідні 19-20 серпня в більшості областей України очікується повернення аномальних температур. Найспекотніша погода традиційно спостерігатиметься у південних та східних регіонах. Тут стовпчики термометрів у денний час підвищаться до +36…+38 °С. умов для дощів не буде. Винятком стане Карпатський регіон, а 20 серпня також північні області, де вдень можуть спостерігатися локальні грози.

Субота, 19 серпня:

У західних областях без істотних опадів, лише у Карпатах та на Закарпатті очікуються короткочасні дощі з грозами, удень місцями зливи у супроводі граду. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19°С, вдень +28...+33°С. У Карпатах вночі +10...+15°С, удень +23...+28°С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, удень +28…+33 °С.

У центральній частині країни малохмарно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21°С, вдень +31...+36°С.

У південній частині очікується суха та спекотна погода. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+23°С, вдень +32...+37°С.

У східних областях безхмарна погода, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +30…+35 °С.

Неділя, 20 серпня:

У західних областях уночі без опадів, удень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер мінливий, 3 – 8 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі +16...+21°С, вдень +29...+34°С.

У північних областях вночі та в другій половині дня місцями пройдуть локальні грозові дощі. Вітер мінливих напрямків, 3-8 м/с, при грозах місцями шквали, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17...+22°С, удень +30...+35°С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23°С, вдень +32...+37°С.

У південних областях сонячна та спекотна погода. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +33…+38 °С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23°С, вдень +32...+37°С.