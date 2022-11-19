Погода в Україні на вихідні стане нестійкою та місцями складною

Вже у суботу черговий активний південний циклон зіпсує погоду у більшості областей України. Погода стане нестійкою та місцями складною. При цьому температура повітря розподілиться вкрай нерівномірно. Очікувані умови погоди можуть негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей, а також порушити рух транспорту в окремих регіонах.

Субота, 19 листопада:

У західних областях уночі пройде сніг, на Закарпатті та Буковині з дощем; Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3…+2 °С.

У північній частині складні погодні умови: сильний сніг (на півдні Київської та Сумської областей мокрий сніг із дощем, налипання мокрого снігу), хуртовина, місцями снігові замети. На дорогах ожеледиця. Вітер східний із переходом на північний, 7 – 12 м/с, вранці та днем місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме -3…+2 °С.

У центральних областях вночі та вранці пройдуть помірні, місцями значні опади (переважно дощ), місцями ожеледиця; днем невеликий дощ, слабкий туман. Вітер південно-східний із переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4°С, удень +4...+12°С.

На півдні України вночі та вранці пройде помірний, місцями значний дощ, місцями з грозами.. Вдень без опадів. Вітер південно-східний із переходом на західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, удень +11…+16 °С, у Криму місцями до +18…+20 °С.

У східній частині вранці та вдень пройде значні опади переважно у вигляді дощу, у Харківській області місцями мокрий сніг та ожеледь. Вітер східний з переходом увечері на західний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °С, у Харківській обл. до -7 ° С; днем повітря прогріється до +4...+9°С, на Донбасі +10...+13°С.

У Києві варто очікувати зниження температури повітря до мінусової позначки, помірні пориви північно-західного вітру та помірний мокрий сніг протягом дня. Вночі буде хмарно та можливі заморозки. Температура: вдень +1...-1°; вночі -1...-5°С. Швидкість вітру: до 7 метрів за секунду. Вірогідність опадів: удень майже 100%.

Неділя, 20 листопада:

У західних областях переважно без опадів, лише на Поділлі та Буковині вночі та у першій половині дня пройде невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний / південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-2°С, на Закарпатті та Буковині 0...+3°С. Вдень повітря прогріється до -2...+3°С, на Закарпатті +4...+9°С.

У північній частині країни без опадів. На дорогах ожеледь. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -10...-5°С, вдень -5...0°С.

У центральних областях пройдуть помірні опади у вигляді мокрого снігу із переходом у дощ. Подекуди туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень +1...+6°С.

На півдні України пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Можливі тумани. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, удень +6…+11 °С, у Криму та на півдні Херсонської обл.. +13…+18 °С.

У східній частині вночі без істотних опадів, вранці та вдень помірний дощ. Подекуди туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень 0...+5°С.

У Києві очікується морозна погода зі слабкими поривами східного вітру та опадами. Вночі синоптики прогнозують снігово-крижаний туман, а протягом дня можливий сніг із перервами. Температура: вдень 0...-2°; вночі -2...-5 °С. Швидкість вітру: до 4 метрів за секунду. Вірогідність опадів: удень більше 70%.