Погода в Україні на вихідні: очікується різке похолодання

У вихідні, 4 та 5 лютого, нічні морози подекуди посиляться до -5...-10 градусів, а вдень температура триматиметься від -4 до +1. Про це повідомляє Укрметеоцентр.
Разом із похолоданням очікується сніг, який буде на заході, півночі та в деяких центральних областях, а в неділю – ще й місцями на півдні країни.
Згідно з прогнозом, у Києві в суботу буде похмуро, мінлива хмарність, температура повітря вночі -4°, вдень -2°. У неділю вночі очікується -5°, а вдень -4°, хмарно із проясненнями.
У Львові в суботу вночі -6°, удень 0°, невелика хмарність, сніг. У неділю вночі -7°, вдень -4°, похмуро, невелика хмарність, сніг.
У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень -2°, похмуро, невелика хмарність, сніг. У неділю - невелика хмарність, уночі -6°, вдень -4°, сніг.
У Вінниці у суботу буде похмуро, без опадів. Температура повітря -4°...-2°, сніг. У неділю температура -6°...-4°, невелика хмарність.
У суботу в Одесі буде хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°, мокрий сніг. У неділю - похмуро, мінлива хмарність, -3°...-2°, сніг.
У Харкові в суботу температура вночі становитиме -2°, вдень 0°, похмуро, невелика хмарність. У неділю стовпчики термометрів покажуть -4°...+1°, похмуро, невелика хмарність.
У Дніпрі у суботу - невелика хмарність, температура вночі -2°, вдень 0°, сніг. У неділю температура становитиме -3°...-1°, хмарно із проясненнями.
У Сімферополі в суботу - невелика хмарність -2°...+2°. У неділю похмуро, мокрий сніг, -1°...+1°.
На мешканців Маріуполя в суботу очікується практично безхмарна погода, температура вночі -1°, вдень +2°. У неділю вночі очікується -3°, вдень +4°, похмуро, хмарно з проясненнями.
У Краматорську у суботу буде похмуро, невеликий сніг із дощем. Температура вночі -3°, вдень +3°. У неділю буде хмарно, вночі -5°, вдень +2°.
У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно, без опадів, температура вночі -3°, удень +1°. У неділю - похмуро, хмарно, температура становитиме -4°, удень +2°.
Разом із похолоданням очікується сніг, який буде на заході, півночі та в деяких центральних областях, а в неділю – ще й місцями на півдні країни.
Згідно з прогнозом, у Києві в суботу буде похмуро, мінлива хмарність, температура повітря вночі -4°, вдень -2°. У неділю вночі очікується -5°, а вдень -4°, хмарно із проясненнями.
У Львові в суботу вночі -6°, удень 0°, невелика хмарність, сніг. У неділю вночі -7°, вдень -4°, похмуро, невелика хмарність, сніг.
У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень -2°, похмуро, невелика хмарність, сніг. У неділю - невелика хмарність, уночі -6°, вдень -4°, сніг.
У Вінниці у суботу буде похмуро, без опадів. Температура повітря -4°...-2°, сніг. У неділю температура -6°...-4°, невелика хмарність.
У суботу в Одесі буде хмарно, температура вночі -2°, вдень +1°, мокрий сніг. У неділю - похмуро, мінлива хмарність, -3°...-2°, сніг.
У Харкові в суботу температура вночі становитиме -2°, вдень 0°, похмуро, невелика хмарність. У неділю стовпчики термометрів покажуть -4°...+1°, похмуро, невелика хмарність.
У Дніпрі у суботу - невелика хмарність, температура вночі -2°, вдень 0°, сніг. У неділю температура становитиме -3°...-1°, хмарно із проясненнями.
У Сімферополі в суботу - невелика хмарність -2°...+2°. У неділю похмуро, мокрий сніг, -1°...+1°.
На мешканців Маріуполя в суботу очікується практично безхмарна погода, температура вночі -1°, вдень +2°. У неділю вночі очікується -3°, вдень +4°, похмуро, хмарно з проясненнями.
У Краматорську у суботу буде похмуро, невеликий сніг із дощем. Температура вночі -3°, вдень +3°. У неділю буде хмарно, вночі -5°, вдень +2°.
У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно, без опадів, температура вночі -3°, удень +1°. У неділю - похмуро, хмарно, температура становитиме -4°, удень +2°.
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