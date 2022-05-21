Погода в Україні на вихідні: дощ, гроза та шквальний вітер

У вихідні, 21–22 травня погода в Україні залежатиме від активного циклону «Emmelinde», який принесе більшу частину території країни дощі, подекуди грози та шквалисті посилення вітру. Крім того, відчуватимуться коливання температури повітря та атмосферного тиску. Також посилиться вітер, особливо у неділю. У багатьох областях пориви досягатимуть небезпечних значень 15 – 20 м/с.

Проте у більшості західних та центральних областей, а також в Одеській та Миколаївській областях збережеться надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Опади у цих регіонах будуть менш інтенсивними, а температура повітря є досить високою. Тому нагадуємо про дотримання правил пожежної безпеки та поводження з вогнем у лісових масивах.

Прогноз погоди на суботу, 21 травня:

У західних областях без істотних опадів.. Вранці та вдень очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень посилиться з поривами до 17 – 22 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Температура повітря вночі +11...+16°С, днем +20...+25°С. У Карпатах уночі +7...+12°С, удень +15...+20°С.

У північних областях уночі пройде невеликий дощ. Вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозами та шквалами. Вітер південно-східний, із переходом на західний, 5 – 10 /с. Температура повітря вночі очікується в межах +9…+14 °С, вдень повітря прогріється до +19…+24 °С.

У центральних регіонах України вночі без істотних опадів, вранці та вдень очікуються дощі, подекуди у супроводі гроз та шквалів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме +10…+15 °С, днем повітря прогріється до +22…+27 °С.

На півдні України вночі не очікується опадів. Вдень місцями пройдуть невеликі дощі із грозами. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-20 м/с. Температура повітря становитиме +11…+16 °С, днем стовпчики термометрів покажуть +23…+28 °С, на Одещині до +31 °С.

У східних областях уночі пройде невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Увечері знову почнуться дощі, подекуди з грозами. Вітер переважно західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, удень +19…+24 °С.