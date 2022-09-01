Погода в Україні на вихідні 20 – 21 серпня 2022 року: грозові дощі та спека

09:26 20 серпня Київ, Україна

Як повідомляє Укргідрометцентр, протягом вихідних у більшості областей країни очікується нестійка погода з короткочасними дощами, місцями у супроводі гроз, граду та поривчастого вітру.

Практично по всій Україні температурний фон очікується вище за норму на 3 – 5 °С.

Субота, 20 серпня:

У західних областях протягом доби опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18°С, вдень +27...+32°С.

У північній частині України протягом доби подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +13...+18°С, удень +24...+29°С.

У центральних областях уночі опадів не очікується, удень пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями не виключено випадання граду та сильні зливи. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, удень +27…+32 °С.

У південних областях вночі переважно без опадів, удень у Криму та Приазов'ї короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +17…+22°С, удень +29…+34°С.

На сході України очікується нестійка погода із грозовими дощами. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+21°С, вдень +27...+32°С.

У Києві 20 серпня вночі без опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18 °, вдень 25-27 °С.

Неділя, 21 серпня:

У західній частині вночі без опадів, удень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть грозові дощі, подекуди сильні. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, вдень +27...+32°С.

На півночі України протягом доби очікуються короткочасні дощі у супроводі гроз. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, удень +26…+31 °С.

У центральних областях місцями очікуються дощі із грозами. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень повітря прогріється до +27…+32 °С.

На півдні України місцями пройдуть грозові зливи, у Приазов'ї інтенсивні. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+23°С, вдень +29...+34°С.

У східних областях переважно без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +17...+22°С, вдень +28...+33°С.

У неділю, 21 серпня, у Києві буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18 °, вдень 28-30 °С.