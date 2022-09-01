Погода в Україні на вихідні 13 – 14 серпня 2022

За повідомленням Укргідрометцентру, на вихідні в Україні стане помітно спекотніше у східних, південних та центральних областях, а також на сході посилиться вітер, швидкість якого подекуди досягатиме небезпечних значень (до 15 – 20 м/с).

У той самий час у південній, південно-західній та західній частинах країни варто чекати зливи з грозами, а температурний фон виявиться помітно нижчим, ніж на Лівобережжі, особливо в денний час доби.

Субота, 13 серпня:

У західних областях очікуються дощі з грозами, вдень в окремих районах можливі сильні зливи, випадання граду та шквалисте посилення вітру до 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18°С, вдень +24...+29°С.

На півночі України вночі, вдень також у Київській та Чернігівській областях пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час +18...+23°С, вдень повітря прогріється до +28...+33°С.

У центральному регіоні (крім Полтавської області) протягом доби місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах можливе випадання граду та шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі очікується в межах +18…+23°С, удень +30…+35°С.

У південних областях місцями протягом доби пройдуть дощі з грозами, удень у Миколаївській та на півночі Одеської області можливі сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23°С, вдень +31...+36°С.

На сході України в суботу очікується суха та спекотна погода. Вітер східний, 7-12 м/с, удень окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +20...+25°С, удень +32...+37°С.

Неділя, 14 серпня:

У західних областях утримається дощова погода з комфортною температурою. Вдень на Буковині та Прикарпатті можливі сильні зливи з градом та місцями шквалами, 15 – 20 м/с. Вітер у регіоні східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19°С, вдень +26...+31°С.

На півночі України місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +19…+24 °С, вдень +29…+34 °С.

У центральних областях переважно без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20…+25 °С, вдень +29…+34 °С.

На півдні України пройдуть грозові дощі, на Миколаївщині місцями сильні зливи. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20…+25 °С, вдень +29…+34 °С.

У східних областях утримається спекотна погода без опадів. Вітер східний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +21...+26°С, вдень +32...+37°С.

А на українській полярній станції "Академік Вернадський" вже близько тижня не вщухають хуртовини і станцію постійно засипає снігом. Наразі висота снігового покриву на острові Галіндез, де знаходиться станція, становить понад 2,2 м, а деякі кучугури досягли п'яти метрів.

Про це повідомив Національний Антарктичний науковий центр.