Погода в Україні на вівторок, 23 листопада

08:18 23 листопад Київ, Україна

Сьогодні по всій території країни утримається похмура погода , при цьому суттєво похолодає, температура повітря впаде на кілька градусів. Уночі та вдень можливий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, північно-східний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 23 листопада:

Центральний регіон України

У Вінницькій та Кіровоградській областях похмуро, вночі дощ, удень мокрий сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +3...+5°С.



У Черкаській та Полтавській областях похмуро, вночі без опадів, удень мокрий сніг із дощем. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +1...+4°С.



На Дніпропетровщині похмуро, дощ із мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +3...+5°С.



Західний регіон України

На Львівщині похмуро, вночі можливий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +2...+4°С.



У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях похмуро, можливий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+4°С.



У Хмельницькій області хмарно, можливий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +2...+4°С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +2...+4°С.



На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +5...+7°С.



Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях похмуро, можливий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +1...+3°С.



У Сумській та Чернігівській областях похмуро, можливий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +1...+3°С.



Східний регіон України

На Харківщині похмуро, можливий дощ зі снігом. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +2...+4°С.



У Луганській та Донецькій областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +1...+4°С.



Південний регіон України

На Запоріжжі похмуро, можливий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +4...+6°С.



У Херсонській та Миколаївській областях похмуро, можливий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +5...+7°С.



На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, удень +6...+8°С.



В Автономній Республіці Крим похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, удень +8...+10°С.



У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень 0...+2°С.



Сонце зійде о 7:25, а зайде о 16:03. Тривалість дня становитиме 8 год 38 хв.