Погода в Україні на вівторок, 16 листопада

Сьогодні на всій території країни очікується суха, сонячна погода, без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Синоптики прогнозують зниження температури повітря до +6 °С. Вночі у західних та північних областях місцями туман.
Центральний регіон України
У Вінницькій та Кіровоградській областях сонячно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.
На Черкащині без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +2...+4°С.
На Полтавщині сонячно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +1...+3°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +2...+4°С.
Західний регіон України
На Львівщині сонячно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +6...+8°С.
У Волинській області без опадів. південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +6...+8°С.
У Рівненській та Хмельницькій областях сонячно, без опадів. південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +5...+7°С.
На Тернопільщині без опадів. південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +5...+7°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +4...+6°С.
У Чернівецькій області хмарно, без опадів. південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +4...+6°С.
На Закарпатті сонячно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С.
Північний регіон України
На Київщині сонячно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.
На Житомирщині без опадів.. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +4...+6°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень 0...+2°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +1...+3°С.
Східний регіон України
На Харківщині сонячно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень 0...+2°С.
У Луганській області без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +1...+3°С.
На Донеччині без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +2...+4°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.
На Херсонщині без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +5...+7°С.
На Миколаївщині сонячно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +5...+7°С.
На Одещині сонячно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +6...+8°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів. З. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +4...+6°С.
У Києві сонячно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.
Сонце зійде о 7:13, а зайде о 16:12. Тривалість дня становитиме 8 год 59 хв.
На Черкащині без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +2...+4°С.
На Полтавщині сонячно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +1...+3°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +2...+4°С.
Західний регіон України
На Львівщині сонячно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +6...+8°С.
У Волинській області без опадів. південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +6...+8°С.
У Рівненській та Хмельницькій областях сонячно, без опадів. південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +5...+7°С.
На Тернопільщині без опадів. південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +5...+7°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +4...+6°С.
У Чернівецькій області хмарно, без опадів. південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +4...+6°С.
На Закарпатті сонячно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С.
Північний регіон України
На Київщині сонячно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.
На Житомирщині без опадів.. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +4...+6°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень 0...+2°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +1...+3°С.
Східний регіон України
На Харківщині сонячно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень 0...+2°С.
У Луганській області без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +1...+3°С.
На Донеччині без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +2...+4°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.
На Херсонщині без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +5...+7°С.
На Миколаївщині сонячно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +5...+7°С.
На Одещині сонячно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +6...+8°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів. З. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +4...+6°С.
У Києві сонячно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.
Сонце зійде о 7:13, а зайде о 16:12. Тривалість дня становитиме 8 год 59 хв.
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