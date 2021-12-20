Погода в Україні на середу, 24 листопада

Сьогодні на всій території країни синоптики прогнозують суху, сонячну погоду. Температура повітря триматиметься вдень до +6°С. Вітер західний, 7-12 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.
У Черкаській та Кіровоградській області похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +1...+4°С.
На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -2...+1°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.
Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
У Рівненській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +3...+6°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.
На Закарпатті невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +2...+5°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень 0...+3°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -3...0°С.
Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -2...+1°С.
У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.
Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +4...+7°С.
У Миколаївській та Херсонській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +2...+5°С.
У Запорізькій області ясно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.
В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +3...+6°С.
У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень -1...+2°С.
Сонце зійде о 07:26, а зайде о 16:03. Тривалість дня становитиме 8 год 37 хв.
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