Погода в Україні на середу, 24 листопада

08:08 24 листопад Київ, Україна

Сьогодні на всій території країни синоптики прогнозують суху, сонячну погоду. Температура повітря триматиметься вдень до +6°С. Вітер західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 24 листопада:



Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.



У Черкаській та Кіровоградській області похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +1...+4°С.



На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -2...+1°С.



На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.



Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.



У Рівненській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +3...+6°С.



На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.



На Закарпатті невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.



Північний регіон України

На Київщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень 0...+3°С.



На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +2...+5°С.



На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень 0...+3°С.



На Сумщині ясно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -3...0°С.



Східний регіон України

На Харківщині ясно, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -2...+1°С.



У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.



Південний регіон України

На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +4...+7°С.



У Миколаївській та Херсонській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +2...+5°С.



У Запорізькій області ясно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.



В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +3...+6°С.



У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень -1...+2°С.



Сонце зійде о 07:26, а зайде о 16:03. Тривалість дня становитиме 8 год 37 хв.