Погода в Україні на середу, 17 листопада

07:25 17 листопад Київ, Україна

Сьогодні, 17 листопада, по всій території країни буде суха, морозна осінь, без опадів. Вночі та вранці на дорогах можлива ожеледиця. Максимальна температура вдень +5°. І лише в Автономній Республіці стовпчик термометра підніметься до +14 °С.

Прогноз погоди на 17 листопада:

Центральний регіон України

У Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +2...+5°С.



На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +1...+4°С.



На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень 0...+3°С.



Західний регіон України

На Львівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +5...+8°С.



У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +3...+6°С.



На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +1...+4°С.



На Хмельниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +2...+5°С.



У Чернівецькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.



На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, удень +6...+9°С.



Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень +1...+4°С.



На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень +2...+5°С.



На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень +0...+3°С.



На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -1...+2°С.



Східний регіон України

У Харківській та Луганській областях ясно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень 0...+3°С.



На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +2...+5°С.



Південний регіон України

На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +4...+7°С.



У Миколаївській та Херсонській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +5...+8°С.



На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +3...+6°С.



В Автономній Республіці невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.



У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.



Сонце зійде о 7:15, а зайде о 16:09. Тривалість дня становитиме 8 год 54 хв.