Погода в Україні на п'ятницю, 26 листопада

Сьогодні, 26 листопада, синоптики обіцяють суху, морозну погоду. У центральних та південних областях стоятиме сонячна погода, а в західних та північних регіонах похмуро, але без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. На дорогах вночі та вранці можлива ожеледиця.
Центральний регіон України
У Вінницькій та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +4...+7°С.
На Черкащині ясно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +5...+8°С.
На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +2...+5°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +3...+6°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +6...+9°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +5...+8°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +4...+7°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +3...+6°С.
У Закарпатській області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +6...+9°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +4...+7°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +2...+5°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +2...+5°С.
Східний регіон України
У Харківській, Донецькій та Луганській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-1°, вдень +1...+4°С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +8...+11°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +4...+7°С.
В Автономній Республіці ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +6...+9°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, удень +2...+5°С.
Сонце зійде о 7:29, а зайде о 16:00. Тривалість дня становитиме 8 год 31 хв.
У Вінницькій та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +4...+7°С.
На Черкащині ясно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +5...+8°С.
На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +2...+5°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +3...+6°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +6...+9°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +5...+8°С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +4...+7°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +3...+6°С.
У Закарпатській області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +6...+9°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +4...+7°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +2...+5°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +2...+5°С.
Східний регіон України
У Харківській, Донецькій та Луганській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-1°, вдень +1...+4°С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7°С, вдень +8...+11°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +4...+7°С.
В Автономній Республіці ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +6...+9°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, удень +2...+5°С.
Сонце зійде о 7:29, а зайде о 16:00. Тривалість дня становитиме 8 год 31 хв.
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