Погода в Україні на п'ятницю, 19 листопада

Сьогодні на всій території України буде похмура, вітряна погода. Подекуди можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. За даними синоптиків, у північних регіонах випаде сніг, у центральних та західних – дощі, південний регіон – без істотних опадів.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.
У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, удень +6...+9°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +6...+9°С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, удень +5...+8°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +1...+4°С.
Південний регіон України
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.
У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.
Сонце зійде о 07:19, а зайде о 16:08. Тривалість дня становитиме 8 год 49 хв.
На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.
У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, удень +6...+9°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +6...+9°С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, удень +5...+8°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +1...+4°С.
Південний регіон України
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.
У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.
Сонце зійде о 07:19, а зайде о 16:08. Тривалість дня становитиме 8 год 49 хв.
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