Погода в Україні на п'ятницю, 19 листопада

07:26 19 листопад Київ, Україна

Сьогодні на всій території України буде похмура, вітряна погода. Подекуди можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. За даними синоптиків, у північних регіонах випаде сніг, у центральних та західних – дощі, південний регіон – без істотних опадів.
Прогноз погоди на 19 листопада:
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.

У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, удень +6...+9°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.

На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +6...+9°С.

У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, удень +5...+8°С.

На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.

Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.

На Чернігівщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.

На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +1...+4°С.

Південний регіон України
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.

Сонце зійде о 07:19, а зайде о 16:08. Тривалість дня становитиме 8 год 49 хв.