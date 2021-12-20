Погода в Україні на понеділок, 29 листопада

Сьогодні практично по всій Україні утримається похмура та дощова погода. Дощу не передбачається лише у північному та східному регіонах країни. У західних областях очікується дощ та мокрий сніг, у Карпатах місцями сильні опади. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.
Прогноз погоди на 29 листопада:
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +8...+10°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +10...+12°С.
У Черкаській та Полтавській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +10...+12°С.
На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +11...+13°С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Тернопільській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +4...+6°С.
На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +6...+8°С.
У Чернівецькій області невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, удень +6...+8°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +5...+7°С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, удень +7...+9°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, удень +8...+10°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +8...+10°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +7...+9°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +10...+12°С.
На Луганщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С.
На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +11...+13°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +13...+15°С.
На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +13...+15°С.
На Миколаївщині хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +12...+14°С.
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +12...+14°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +17...+19°С.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, удень +7...+9°С.
Сонце зійде о 7:33, а зайде о 15:59. Тривалість дня становитиме 8 год 26 хв.
Прогноз погоди на 29 листопада:
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +8...+10°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +10...+12°С.
У Черкаській та Полтавській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +10...+12°С.
На Дніпропетровщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +11...+13°С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Тернопільській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +4...+6°С.
На Рівненщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.
На Хмельниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +6...+8°С.
У Чернівецькій області невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, удень +6...+8°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +5...+7°С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, удень +7...+9°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, удень +8...+10°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +8...+10°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +7...+9°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +10...+12°С.
На Луганщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С.
На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +11...+13°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +13...+15°С.
На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +13...+15°С.
На Миколаївщині хмарно, дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +12...+14°С.
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +12...+14°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +17...+19°С.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, удень +7...+9°С.
Сонце зійде о 7:33, а зайде о 15:59. Тривалість дня становитиме 8 год 26 хв.
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