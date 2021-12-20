Погода в Україні на понеділок, 22 листопада

07:41 22 листопад Київ, Україна

Сьогодні в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду, без опадів. Лише на заході країни та у південно-східних областях ймовірне випадання опадів у вигляді дощу. Середня температура вдень +10°С.

Прогноз погоди на 22 листопада:

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, удень +6...+8°С.



На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +9...+11°С.



На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +6...+9°С.



На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +7...+9°С.



На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +9...+11°С.



Західний регіон України

На Львівщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, удень +4...+6°С.



На Волині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, удень +6...+8°С.



На Рівненщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, удень +7...+9°С.



У Хмельницькій та Чернівецькій областях хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, удень +6...+8°С.



На Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, удень +6...+8°С.



На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +4...+6°С.



На Закарпатті хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +7...+9°С.



Північний регіон України

На Київщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +8...+10°С.



На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +7...+9°С.



На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +6...+8°С.



На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +7...+9°С.



Східний регіон України

На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +7...+9°С.



На Луганщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +9...+11°С.



На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +8...+10°С.



Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +9...+11°С.



У Херсонській області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +12...+14°С.



На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +11...+13°С.



На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +11...+13°С.



В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +12...+14°С.



У Києві хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, удень +8...+10°С.



Сонце зійде о 7:23, а зайде о 16:05. Тривалість дня становитиме 8 год 42 хв.