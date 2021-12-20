Погода в Україні на понеділок, 15 листопада

05:58 15 листопад Київ, Україна

У понеділок у всій Україні очікується суха, малохмарна погода, без опадів. І лише в деякій частині західних областей і на півострові Крим сонце так і не з'явиться через хмари. Вночі та вранці у всіх областях зниження температури до -3 °С. На дорогах можливий сильний туман. Видимість 200-500 м. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Прогноз погоди на 15 листопада:
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, удень +7...+9°С.

На Черкащині без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +5...+7°С.

На Полтавщині сонячно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +3...+5°С.

У Кіровоградській області без опадів.. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +6...+8°С.

На Дніпропетровщині сонячно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +5...+7°С.

Західний регіон України
На Львівщині сонячно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +8...+10°С.

У Тернопільській та Волинській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +7...+9°С.

На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, удень +7...+9°С.

На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +7...+9°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +3...+5°С.

У Чернівецькій області буде хмарно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +4...+6°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +10...+12°С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +4...+6°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, удень +7...+9°С.

У Сумській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.

Східний регіон України
На Харківщині сонячно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +3...+5°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +3...+5°С.

На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +4...+6°С.

Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +6...+8°С.

У Херсонській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +9...+11°С.

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +9...+11°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +8...+10°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +4...+6°С.

Сонце зійде о 7:11, а зайде о 16:13. Тривалість дня становитиме 9 год 02 хв.