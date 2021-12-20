Погода в Україні на четвер, 25 листопада

08:16 25 листопад Київ, Україна

Сьогодні на всій території країни синоптики обіцяють суху, сонячну погоду. У північних, західних та центральних областях очікується посилення вітру 5-10 м/с. Температура повітря, як і вчора, збережеться вдень до +6 °С. Вночі та вранці на дорогах можлива ожеледиця.

Прогноз погоди на 25 листопада:

Центральний регіон України

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +2...+5°С.



На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +1...+4°С.



Західний регіон України

На Львівщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.



У Волинській області ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.



На Рівненщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, удень +3...+6°С.



У Тернопільській та Хмельницькій областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +2...+5°С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.



На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +4...+7°С.



Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +1...+4°С.



На Житомирщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +2...+5°С.



На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень +2...+5°С.



На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень 0...+3°С.



Східний регіон України

На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень +1...+4°С.



У Луганській та Донецькій областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень 0...+3°С.



Південний регіон України

На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.



У Миколаївській та Херсонській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +4...+7°С.



На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +1...+4°С.



В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +3...+6°С.



У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень 0...+3°С.



Сонце зійде о 07:28, а зайде о 16:02. Тривалість дня становитиме 8 год 34 хв.