Погода в Україні на четвер, 18 листопада

Сьогодні по всій території країни утримається суха, сонячна погода. Винятком буде Одеська область, там синоптики прогнозують дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.



Прогноз погоди на 18 листопада:

Центральний регіон України





У Кіровоградській та Черкаській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.



У Полтавській області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +2...+4°С.



На Дніпропетровщині без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +4...+6°С. На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +4...+6°С.У Кіровоградській та Черкаській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.У Полтавській області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +2...+4°С.На Дніпропетровщині без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +4...+6°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +3...+5°С.



На Волині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +4...+6°С.



На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +4...+6°С.



На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°С, удень +2...+4°С.



У Тернопільській та Чернівецькій областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +3...+5°С.



На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +5...+7°С.



На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, удень +4...+6°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +3...+5°С.



На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +2...+4°С.



На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +1...+3°С.



На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +2...+4°С.

Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +2...+4°С.



У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.

Південний регіон України

У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +4...+6°С.



На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +7...+9°С.



На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +6...+8°С.



На Одещині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, удень +6...+8°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +8...+10°С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +3...+5°С.



Сонце зійде о 7:16, а зайде о 16:09. Тривалість дня становитиме 8 год 53 хв.