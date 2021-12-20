Погода в Україні на четвер, 18 листопада

Сьогодні по всій території країни утримається суха, сонячна погода. Винятком буде Одеська область, там синоптики прогнозують дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.
Прогноз погоди на 18 листопада:
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +4...+6°С.
У Кіровоградській та Черкаській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.
У Полтавській області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +2...+4°С.
На Дніпропетровщині без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +4...+6°С.
У Кіровоградській та Черкаській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.
У Полтавській області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +2...+4°С.
На Дніпропетровщині без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +4...+6°С.
На Львівщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +3...+5°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +4...+6°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +4...+6°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°С, удень +2...+4°С.
У Тернопільській та Чернівецькій областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +3...+5°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +5...+7°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, удень +4...+6°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, удень +4...+6°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +4...+6°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°С, удень +2...+4°С.
У Тернопільській та Чернівецькій областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +3...+5°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +5...+7°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, удень +4...+6°С.
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +3...+5°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +2...+4°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +1...+3°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +2...+4°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +2...+4°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +1...+3°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень +2...+4°С.
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +2...+4°С.
У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.
У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +3...+5°С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +4...+6°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +7...+9°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +6...+8°С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, удень +6...+8°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +8...+10°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +3...+5°С.
Сонце зійде о 7:16, а зайде о 16:09. Тривалість дня становитиме 8 год 53 хв.
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