Погода в Україні на 12 квітня: похмуро, дощово та вітряно

06:16 12 квітня Київ, Україна

У вівторок у країні спостерігатиметься дуже різноманітна погода. За даними синоптиків, у Карпатах уночі буде до -6 °С, тоді як на сході України стовпчики термометрів вдень піднімуться до позначки +21 °С. Опади у вигляді дощу можливі на півночі країни, на сході та заході можливий мокрий сніг. У південних та центральних регіонах дощі слід очікувати вночі. Вітер буде поривчастим на більшій частині території України, виняток – західні області.

Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +6...+9°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +8...+11°С.

Західний регіон України

На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +6...+9°С.

У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.

У Хмельницькій та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +6...+9°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.

У Закарпатській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +10...+13°С.

Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +18...+21°С.

Південний регіон України

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 8-13 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.

У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.

На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +10...+13°С.

В Автономній Республіці Крим похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 6-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

Сонце зійде о 06:10, а зайде о 19:47. Довгота дня становитиме 13 год 37 хв.