Погода в Україні на 12 квітня: похмуро, дощово та вітряно

У вівторок у країні спостерігатиметься дуже різноманітна погода. За даними синоптиків, у Карпатах уночі буде до -6 °С, тоді як на сході України стовпчики термометрів вдень піднімуться до позначки +21 °С. Опади у вигляді дощу можливі на півночі країни, на сході та заході можливий мокрий сніг. У південних та центральних регіонах дощі слід очікувати вночі. Вітер буде поривчастим на більшій частині території України, виняток – західні області.
- Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +6...+9°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +8...+11°С.
- Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +6...+9°С.
У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.
У Хмельницькій та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +6...+9°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +10...+13°С.
- Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +2...+5°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +18...+21°С.
- Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 8-13 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +9...+12°С.
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +10...+13°С.
В Автономній Республіці Крим похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 6-9 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.
Сонце зійде о 06:10, а зайде о 19:47. Довгота дня становитиме 13 год 37 хв.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі