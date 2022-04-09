Погода в Україні 9 квітня: по-весняному тепло, дощі на північному заході

За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 9 квітня, майже у всіх областях України очікується по-весняному тепла погода. Прохолодніше буде лише на півночі.

Максимально повітря прогріється у Вінницькій області. Там синоптики обіцяють +20...+22 градуси.

В інших центральних, північних та східних областях також буде сонячно та тепло. Тільки в Одесі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13...+15 градусів.

Свіже та прохолодне повітря буде і в Києві – +12...+14 градусів. Також прогнозують дощ і вдень, і вночі. Південний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Дощ прогнозується у наступних містах:

Ужгород;

Львів;

Луцьк;

Рівне;

Тернопіль;

Івано-Франківськ;

Житомир;

Київ;

Чернігів;

Суми;

Вінниця;

Чернівці;

Хмельницький;

Чернівці.

У північних областях синоптики обіцяють лише +11...+13 градусів. У західних буде дещо тепліше – +13...+15 градусів. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку.

Прогноз погоди у містах України.