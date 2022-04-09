Погода в Україні 9 квітня: по-весняному тепло, дощі на північному заході

07:22 09 квітня Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 9 квітня, майже у всіх областях України очікується по-весняному тепла погода. Прохолодніше буде лише на півночі.

Максимально повітря прогріється у Вінницькій області. Там синоптики обіцяють +20...+22 градуси.

В інших центральних, північних та східних областях також буде сонячно та тепло. Тільки в Одесі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13...+15 градусів.

Свіже та прохолодне повітря буде і в Києві – +12...+14 градусів. Також прогнозують дощ і вдень, і вночі. Південний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Дощ прогнозується у наступних містах:

  • Ужгород;
  • Львів;
  • Луцьк;
  • Рівне;
  • Тернопіль;
  • Івано-Франківськ;
  • Житомир;
  • Київ;
  • Чернігів;
  • Суми;
  • Вінниця;
  • Чернівці;
  • Хмельницький;
  • Чернівці.

У північних областях синоптики обіцяють лише +11...+13 градусів. У західних буде дещо тепліше – +13...+15 градусів. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку.

Прогноз погоди у містах України.

  • Ужгород – +12...+14
  • Львів – +12...+14
  • Івано-Франківськ – +14...+16
  • Тернопіль – +13...+15
  • Чернівці – +15...+17
  • Хмельницький – +15...+17
  • Луцьк – +11...+13
  • Рівне – + 13...+15
  • Житомир – +14...+16
  • Вінниця– + 20...+22
  • Одеса– + 13...+15
  • Миколаїв – +19...+21
  • Херсон-+ 19...+21
  • Сімферополь – +19...+21
  • Кропивницький – +19...+21
  • Черкаси – +19...+21
  • Чернігів – + 11...+13
  • Суми – +12...+14
  • Полтава – +18...+20
  • Дніпро – + 19...+21
  • Запоріжжя – +18...+20
  • Донецьк – + 17...+19
  • Луганськ – +18...+20
  • Харків – +18...+20
  • Київ – + 12...+14

Прогноз погоды на 9 апреля от Укргидрометцентра