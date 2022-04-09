Погода в Україні 9 квітня: по-весняному тепло, дощі на північному заході

За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 9 квітня, майже у всіх областях України очікується по-весняному тепла погода. Прохолодніше буде лише на півночі.
Максимально повітря прогріється у Вінницькій області. Там синоптики обіцяють +20...+22 градуси.
В інших центральних, північних та східних областях також буде сонячно та тепло. Тільки в Одесі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13...+15 градусів.
Свіже та прохолодне повітря буде і в Києві – +12...+14 градусів. Також прогнозують дощ і вдень, і вночі. Південний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Дощ прогнозується у наступних містах:
- Ужгород;
- Львів;
- Луцьк;
- Рівне;
- Тернопіль;
- Івано-Франківськ;
- Житомир;
- Київ;
- Чернігів;
- Суми;
- Вінниця;
- Чернівці;
- Хмельницький;
- Чернівці.
У північних областях синоптики обіцяють лише +11...+13 градусів. У західних буде дещо тепліше – +13...+15 градусів. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку.
Прогноз погоди у містах України.
- Ужгород – +12...+14
- Львів – +12...+14
- Івано-Франківськ – +14...+16
- Тернопіль – +13...+15
- Чернівці – +15...+17
- Хмельницький – +15...+17
- Луцьк – +11...+13
- Рівне – + 13...+15
- Житомир – +14...+16
- Вінниця– + 20...+22
- Одеса– + 13...+15
- Миколаїв – +19...+21
- Херсон-+ 19...+21
- Сімферополь – +19...+21
- Кропивницький – +19...+21
- Черкаси – +19...+21
- Чернігів – + 11...+13
- Суми – +12...+14
- Полтава – +18...+20
- Дніпро – + 19...+21
- Запоріжжя – +18...+20
- Донецьк – + 17...+19
- Луганськ – +18...+20
- Харків – +18...+20
- Київ – + 12...+14
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