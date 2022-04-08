Погода в Україні 7 квітня буде тепла та сонячна

07:11 07 квітня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, у четвер, 7 квітня, в Україні очікується тепла та сонячна погода. Повітря у більшості областей прогріється до +13...+19 градусів. Вітер залишатиметься поривчастим. Дощів у більшості регіонів не передбачають, лише невеликі – на Волині, у Рівненській, Львівській та Закарпатській областях.

Теплою та сонячною 7 квітня погода буде у всіх областях. Стовпчики термометрів у середньому досягатимуть +16...+18 градусів. Трохи прохолодніше буде на півдні – +14…+16 градусів.

У Києві також буде сонячно та без дощів, повітря прогріється до +17...+19 градусів.

Прогноз погоди у містах України.

  • Ужгород – +16...+18
  • Львів – +16...+18
  • Івано-Франківськ – +16...+18
  • Тернопіль – +16...+18
  • Чернівці – +16...+18
  • Хмельницький – +16...+18
  • Луцьк – +15...+17
  • Рівне – +17...+19
  • Житомир – +16...+18
  • Вінниця – +16...+18
  • Одеса – +13...+15
  • Миколаїв – +14...+16
  • Херсон – +14...+16
  • Сімферополь – +14...+16
  • Кропивницький – +16...+18
  • Черкаси – +16...+18
  • Чернігів – +16...+18
  • Суми – +14...+16
  • Полтава – +16...+18
  • Дніпро – +16...+18
  • Запоріжжя – +15...+17
  • Донецьк – +16...+18
  • Луганськ – +16...+18
  • Харків – +16...+18
  • Київ – +17...+19
Прогноз погоды на 7 апреля от Укргидрометцентра