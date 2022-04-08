Погода в Україні 7 квітня буде тепла та сонячна

За даними Укргідрометцентру, у четвер, 7 квітня, в Україні очікується тепла та сонячна погода. Повітря у більшості областей прогріється до +13...+19 градусів. Вітер залишатиметься поривчастим. Дощів у більшості регіонів не передбачають, лише невеликі – на Волині, у Рівненській, Львівській та Закарпатській областях.

Теплою та сонячною 7 квітня погода буде у всіх областях. Стовпчики термометрів у середньому досягатимуть +16...+18 градусів. Трохи прохолодніше буде на півдні – +14…+16 градусів.

У Києві також буде сонячно та без дощів, повітря прогріється до +17...+19 градусів.

Прогноз погоди у містах України.