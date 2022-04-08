Погода в Україні 7 квітня буде тепла та сонячна

За даними Укргідрометцентру, у четвер, 7 квітня, в Україні очікується тепла та сонячна погода. Повітря у більшості областей прогріється до +13...+19 градусів. Вітер залишатиметься поривчастим. Дощів у більшості регіонів не передбачають, лише невеликі – на Волині, у Рівненській, Львівській та Закарпатській областях.
Теплою та сонячною 7 квітня погода буде у всіх областях. Стовпчики термометрів у середньому досягатимуть +16...+18 градусів. Трохи прохолодніше буде на півдні – +14…+16 градусів.
У Києві також буде сонячно та без дощів, повітря прогріється до +17...+19 градусів.
Прогноз погоди у містах України.
- Ужгород – +16...+18
- Львів – +16...+18
- Івано-Франківськ – +16...+18
- Тернопіль – +16...+18
- Чернівці – +16...+18
- Хмельницький – +16...+18
- Луцьк – +15...+17
- Рівне – +17...+19
- Житомир – +16...+18
- Вінниця – +16...+18
- Одеса – +13...+15
- Миколаїв – +14...+16
- Херсон – +14...+16
- Сімферополь – +14...+16
- Кропивницький – +16...+18
- Черкаси – +16...+18
- Чернігів – +16...+18
- Суми – +14...+16
- Полтава – +16...+18
- Дніпро – +16...+18
- Запоріжжя – +15...+17
- Донецьк – +16...+18
- Луганськ – +16...+18
- Харків – +16...+18
- Київ – +17...+19
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