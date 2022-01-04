Погода в Україні 4 січня похмура та вітряна, в більшості регіонів дощі

Сьогодні на всій території країни очікується похмура та дощова погода, у північно-східних областях можливий мокрий сніг. Метеорологи попереджають про посилення вітру: вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. У західних областях уночі та східних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, у Карпатах - до 25-28 м/с.

Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +4...+6°С.

На Кіровоградщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +3...+5°С.

На Черкащині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.

На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +1...+3°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.

Західний регіон України

У Львівській та Хмельницькій областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +5...+7°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +6...+9°С.

У Волинській та Рівненській областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.

У Чернівецькій області буде хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +8...+10°С.

На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +5...+7°С.

На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +6...+8°С.

Північний регіон України

На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +3...+5°С.

На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.

На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень +1...+3°С.

На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +2...+4°С.

Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +1...+3°С.

На Луганщині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +1...+3°С.

На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +1...+3°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +2...+4°С.

На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +6...+8°С.

На Одещині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +7...+9°С.

На Миколаївщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°С, вдень +7...+9°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5°, вдень +5...+7°С.

У Києві похмуро, увечері можливий дощ. Вітер північно-західний із переходом у південний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі близько +4°С, вдень +4…+5°С.

Сонце зійде о 7:58, а зайде о 16:08. Тривалість дня становитиме 8 год 10 хв.