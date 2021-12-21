Погода в Україні 20 грудня буде похмурою та дощовою, можливий мокрий сніг

06:24 20 грудень Київ, Україна

Сьогодні, 20 грудня, погода в Україні буде хмарною та з опадами. Температура повітря у всіх регіонах наблизиться до 0°С, висока ймовірність дощу з мокрим снігом, вранці та вночі можлива ожеледь.



Центральний регіон України



На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.



У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях похмуро, сніг із дощем. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень



Західний регіон України На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях похмуро, сніг із дощем. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С



У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, сніг з дощем. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, сніг з дощем. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, удень -2...+1°С.



На Закарпатті мінлива хмарність, сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.



Північний регіон України



У Київській та Житомирській областях похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень -1...+2°С.



У Чернігівській та Сумській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -2...+1°С.



Східний регіон України



На Харківщині хмарно, сніг з дощем. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.



У Луганській та Донецькій областях похмуро, сніг з дощем. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень -1...+2°С.



Південний регіон України



На Одещині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.



У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, сніг із дощем. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.



У Запорізькій області похмуро, дощ зі снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.



У Києві похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.



Сонце зійде о 07:55, а зайде о 15:56. Тривалість дня становитиме 8 год 1 хв.