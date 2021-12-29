Погода в Україні 29 грудня: на північному сході пройдуть дощі з мокрим снігом, на решті території ожеледь

Погода в Україні 29 грудня буде хмарною із великою кількістю опадів у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер трохи стихне, температура повітря коливатиметься в межах від -11 до -2 °С.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -6...-3°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -5...-2°С.

На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -4...-1°С.

На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -3...0°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -5...-2°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -5...-2°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -6...-3°С.

У Закарпатській області похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -5...-2°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -5...-2°С.

На Сумщині хмарно, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -5...-2°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -4...-1°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -4...-1°С.

На Миколаївщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -5...-2°С.

У Херсонській та Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.

В Автономній Республіці похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.

У Києві хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -6...-3°С.

Сонце зійде о 7:58, а зайде о 16:01. Тривалість дня становитиме 8 год 3 хв.