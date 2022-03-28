Погода в Україні 28 березня буде теплою та сонячною. Без опадів

06:04 28 березня Київ, Україна

У понеділок на більшості території України буде сонячно. У цей день очікується дощ. Нічні температури практично скрізь опустяться до мінусових позначок. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +11...+13°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +10...+12°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +7...+9°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +7...+9°С.

Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +13...+15°С.

У Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +13...+15°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +14...+16°С.

У Закарпатській області ясно, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/сек. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +12...+16°С.

Північний регіон України

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +11...+13°С.

На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +11...+13°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +10...+12°С.

На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень +6...+8°С.

Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +5...+7°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +4...+6°С.

На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +5...+7°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +7...+9°С.

На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +7...+9°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +9...+11°С.

На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +10...+12°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +6...+8°С.

У Києві зрозуміло, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +9...+11°С.

Сонце зійде о 6:42, а зайде о 19:23. Довгота дня становитиме 12 год. 40 хв.