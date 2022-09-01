Погода в Україні 27-28 серпня: спекотно та сонячно

Останні серпневі вихідні будуть спекотними та сонячними, винятками стануть кілька областей, де можливі локальні дощі та незначне зниження температури.

На сході та південному сході залишається сильним південно-східний вітер.

Погода у суботу, 27 серпня

У суботу на Волині, Житомирщині, Вінницькій, Сумській, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях стовпчики термометрів покажуть +29…+31°С. І це ще можна вважати прохолодою, оскільки в Криму та південних регіонах країни очікується до +32 °С, а в Луганській, Харківській, Донецькій, Київській областях та на Закарпатті - +33...+34 °С. Нічна температура - +17...+20 °С.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській та Луганській областях.

У Києві 27 серпня очікується суха погода із температурою повітря протягом дня близько 30 градусів.

Погода в неділю, 28 серпня

У неділю спека не відступить. У Київській, Житомирській, Вінницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській та Кіровоградській областях, Волині та Закарпатті очікуються +30…+32 °С. У Криму, на півдні, сході та південному сході повітря розжариться до +32…+34 °С.

Жителям Одеської, Миколаївської, Херсонської, Луганської, Донецької, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Запорізької областей слід внести до своїх планів корективи на грозу. Вночі стовпчики термометрів покажуть +18…+21 °С.

У неділю у столиці ймовірність локального дощу, але температура повітря ще буде високою. Відчутно похолодає 31 серпня та 1 вересня.