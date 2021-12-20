Погода в Україні 25 березня: хмарно, з великою ймовірністю опадів

06:05 25 березень Київ, Україна

Сьогодні, 25 березня, синоптики обіцяють по всій території України мінливу хмарність, з високою ймовірністю опадів. Максимально повітря прогріється на заході і півночі країни, там очікується до +10 °С.

Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2 °С, вдень +5...+8 °С.



У Кіровоградській і Полтавській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +3...+6 °С.



У Черкаській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +4...+7 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +2...+5 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3 °С, вдень +7...+10 °С.



В Івано-Франківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4 °С, удень +6...+9 °С.



У Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3 °С, вдень +6...+9 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2 °С, удень +7...+10 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень +5...+8 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3 °С, вдень +6...+9 °С.



У Сумській і Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2 °С, удень +6...+9 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень +3...+6 °С.



У Донецькій і Луганській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, удень +2...+5 °С.



Південний регіон України

У Миколаївській та Одеській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +2...+5 °С.



У Запорізькій і Херсонській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, удень +2...+5 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +3...+6 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень +5...+8 °С.



Сонце зійде о 5:48, а зайде о 18:18. Тривалість дня складе 12 год 30 хв.