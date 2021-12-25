Погода в Україні 25 грудня: потепління, посилення вітру та дощ із мокрим снігом

- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +1...+4°С.
У Полтавській та Дніпропетровській області похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
- Західний регіон України
На Львівщині похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
На Закарпатті хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
- Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
На Сумщині хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень 0...+3°С.
- Східний регіон України
У Харківській та Донецькій області похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.
На Луганщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень 0...+3°С.
- Південний регіон України
На Одещині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.
У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.
В Автономній Республіці похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
Сонце зійде о 7:57, а зайде о 15:58. Довгота дня становитиме 8 год 1 хв.
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