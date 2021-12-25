Погода в Україні 25 грудня: потепління, посилення вітру та дощ із мокрим снігом

Сьогодні на українців усіх регіонів очікує значне потепління, дощі та мокрий сніг. Синоптики попереджають, що у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях можливі хуртовини, посилення вітру, рясні снігопади.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +1...+4°С.

У Полтавській та Дніпропетровській області похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

На Закарпатті хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.

На Сумщині хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень 0...+3°С.

Східний регіон України

У Харківській та Донецькій області похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.

На Луганщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень 0...+3°С.

Південний регіон України

На Одещині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.

В Автономній Республіці похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.

У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.

Сонце зійде о 7:57, а зайде о 15:58. Довгота дня становитиме 8 год 1 хв.