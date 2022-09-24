Погода в Україні 24-25 вересня: невеликі дощі та заморозки

У найближчі дві доби на більшій частині території України істотних опадів не передбачається, лише вдень у суботу в окремих областях пройдуть невеликі короткочасні дощі. У нічний час на Правобережжі при проясненнях місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту. А середньодобова температура очікується на 3 – 5 °С нижче за норму.

Субота, 24 вересня:

У західній частині країни на тлі гребеня високого тиску опадів не очікується, лише вдень у Вінницькій області пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки до -3 °С; днем повітря прогріється до +11...+16°С. У Карпатах уночі близько 0°С, удень +3…+8°С.

У північних областях вночі без істотних опадів, удень на тлі тилової частини циклону, що йде, пройдуть невеликі дощі.. Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9°С, днем +10...+15°С.

У центральних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий, місцями помірний дощ, можлива гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, удень +10…+15 °С.

На півдні України вночі без істотних опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +4…+9°С, удень +13…+18°С, у Приазов'ї до +20°С.

У східній частині вночі без опадів. Удень у Харківській області пройде невеликий дощ, на решті території регіону без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +4…+9°С, удень +12…+17°С.

У Києві в суботу, 24 вересня, є ймовірність невеликого дощу, поривчастого північно-західного вітру, і температура повітря не перевищуватиме 12-13°.

Неділя, 25 вересня:

У західному регіоні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, днем +13...+18°С. У Карпатах уночі близько 0°С, удень +5…+10°С.

На півночі України опадів не очікується. Вітер західний, 7-12 м/с, удень у Сумській області пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7°С, на поверхні ґрунту місцями заморозки до -3°С; днем +10...+15 °С.

У центральних областях також без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки до -3 °С; днем +12...+17 °С.

У південній частині України сухо та малохмарно. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9°С, днем +14...+19°С, на Одещині до +22°С.

У східних областях х без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вранці та днем пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9°С, днем +13...+18°С.

У Києві вдень потеплішає до 15-17° (нічні заморозки можливі хіба що в околицях та області), західний вітер очікується незначним, лагідним, і нарешті не буде дощу.

Коли в Україні припиняться дощі

Як уточнила у коментарі AgroPortal керівник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, в Україні спостерігаються надмірні опади.

За її словами, надмірно зволоженими є райони Полтавської, Сумської, Черкаської, Хмельницької, Київської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, залежно від кількості опадів, що випали за останній тиждень.

За її прогнозом, після 25 вересня відбудеться вплив антициклону на погоду в Україні, після чого вже буде сонячно та сухо.