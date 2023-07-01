Погода в Україні 23 липня: спека насувається із заходу

06:57 23 липня Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру у суботу, 23 липня, погода в Україні буде спекотною. Температура повітря у багатьох регіонах триматиметься на рівні +30. Щоправда, на сході можливі дощі.

Найспекотніше буде у західних областях. Зокрема, у Львові – +31…+33, а в Ужгороді – +34…+36.

У центрі та півночі прогнозують на кілька градусів менше. Наприклад, у Кіровоградській області – +28…+30, Сумській – +27…+29. У Києві стовпчики термометра теж досягатимуть +30. Таку саму ситуацію прогнозують і на півдні.

У східних регіонах – свіжіше. У Харківській, Луганській та Донецькій областях можливі дощі. Там обіцяють +23…+25.

Прогноз погоди у містах України на 23 липня.