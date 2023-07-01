Погода в Україні 23 липня: спека насувається із заходу

06:57 23 липня Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру у суботу, 23 липня, погода в Україні буде спекотною. Температура повітря у багатьох регіонах триматиметься на рівні +30. Щоправда, на сході можливі дощі.

Найспекотніше буде у західних областях. Зокрема, у Львові – +31…+33, а в Ужгороді – +34…+36.

У центрі та півночі прогнозують на кілька градусів менше. Наприклад, у Кіровоградській області – +28…+30, Сумській – +27…+29. У Києві стовпчики термометра теж досягатимуть +30. Таку саму ситуацію прогнозують і на півдні.

У східних регіонах – свіжіше. У Харківській, Луганській та Донецькій областях можливі дощі. Там обіцяють +23…+25.

Прогноз погоди у містах України на 23 липня.

  • Ужгород – +34...+36
  • Львів – +31...+33
  • Івано-Франківськ – +30...+32
  • Тернопіль – +30...+32
  • Чернівці – +31...+33
  • Хмельницький – +30...+32
  • Луцьк – +30...+32
  • Рівне – +29...+31
  • Житомир – +29...+31
  • Вінниця – +29...+31
  • Одеса – +29...+31
  • Миколаїв – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Сімферополь – +27...+29
  • Кропивницький – +28...+30
  • Черкаси – +27...+29
  • Чернігів – +28...+30
  • Суми – +27...+29
  • Полтава – +25...+27
  • Дніпро – +27...+29
  • Запоріжжя – +27...+29
  • Донецьк – +23...+25
  • Луганськ – +22...+24
  • Харків – +23...+25
  • Київ – +28...+30

Погода 23 июля от Укргидрометцентра

 