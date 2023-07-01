Погода в Україні 23 липня: спека насувається із заходу

За прогнозом Укргідрометцентру у суботу, 23 липня, погода в Україні буде спекотною. Температура повітря у багатьох регіонах триматиметься на рівні +30. Щоправда, на сході можливі дощі.
Найспекотніше буде у західних областях. Зокрема, у Львові – +31…+33, а в Ужгороді – +34…+36.
У центрі та півночі прогнозують на кілька градусів менше. Наприклад, у Кіровоградській області – +28…+30, Сумській – +27…+29. У Києві стовпчики термометра теж досягатимуть +30. Таку саму ситуацію прогнозують і на півдні.
У східних регіонах – свіжіше. У Харківській, Луганській та Донецькій областях можливі дощі. Там обіцяють +23…+25.
Прогноз погоди у містах України на 23 липня.
- Ужгород – +34...+36
- Львів – +31...+33
- Івано-Франківськ – +30...+32
- Тернопіль – +30...+32
- Чернівці – +31...+33
- Хмельницький – +30...+32
- Луцьк – +30...+32
- Рівне – +29...+31
- Житомир – +29...+31
- Вінниця – +29...+31
- Одеса – +29...+31
- Миколаїв – +29...+31
- Херсон – +29...+31
- Сімферополь – +27...+29
- Кропивницький – +28...+30
- Черкаси – +27...+29
- Чернігів – +28...+30
- Суми – +27...+29
- Полтава – +25...+27
- Дніпро – +27...+29
- Запоріжжя – +27...+29
- Донецьк – +23...+25
- Луганськ – +22...+24
- Харків – +23...+25
- Київ – +28...+30
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