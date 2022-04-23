Погода в Україні 23 квітня буде хмарною та дощовою.

10:05 23 квітня Київ, Україна

За повідомленням Укргідрометцентру, суботу, 23 квітня, синоптики прогнозують практично по всій території України дощову погоду. Опади не торкнуться лише східних регіонів. Проте похолодання не буде, майже всіма областями пошириться тепле повітря з південного заходу Європи.

У західній частині України температура повітря вночі буде +4...+6 градусів, вдень повітря прогріється до +10...+16 градусів. Очікуються пориви північно-східного вітру 7-12 м/с, дощ.

На сході країни буде справжня весняна тепла погода без опадів. Тут стовпчики термометрів покажуть удень +15...+18 градусів.

У центральних та північних регіонах України та у Києві очікується +14...+16 градусів вдень, вночі буде прохолодно - +4...+6 градусів. Можливі короткочасні дощі.

На півдні України до вже звичної теплої погоди додадуться опади у вигляді дощу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14...+17 градусів, уночі температура повітря буде +4...+7 градусів.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра