Погода в Україні 22 січня буде сонячною та морозною.

За прогнозом Укргідрометцентру сьогодні, 22 січня, в Україні очікується по-справжньому чудова зимова погода. По всій території буде морозно та сонячно. У північних областях можливі снігопади.
Українські метеорологи повідомляють, що найнижчої температури слід очікувати на Прикарпатті та Буковині. Там вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.
Погода в областях України
У західних регіонах очікуються снігопади. Температура повітря коливатиметься від 0-4 градусів. На Сході буде сонце, але холодно – від 0 до -3 градусів.
У північних областях синоптики інформують про опади. Стовпчики на термометрах покажуть від -1 до -3 градусів. На Півдні – сухо та сонячно, слід очікувати від -1 до +2 градусів.
В українській столиці у суботу, 22 січня, передбачається снігова погода та від 0 до -2 градусів.
Погода в містах України 22 січня
- Ужгород – -1...-3
- Львів -1...-3
- Івано-Франківськ – -2...-4
- Тернопіль – -1...-3
- Чернівці – -2...-4
- Хмельницький -1...-3
- Луцьк – 0...-2
- Рівне -1...-3
- Житомир – -1...-3
- Вінниця – 0...-2
- Одеса – -1...+1
- Миколаїв – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Сімферополь – -1...+1
- Кропивницький – 0...-2
- Черкаси – 0...-2
- Чернігів – 0...-2
- Суми -1...-3
- Полтава – -1...-3
- Дніпро – -1...+1
- Запоріжжя – -1...+1
- Донецьк – 0...-2
- Луганськ – -1...+1
- Харків – -1...-3
- Київ – 0...-2
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