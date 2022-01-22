Погода в Україні 22 січня буде сонячною та морозною.

08:06 22 січень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру сьогодні, 22 січня, в Україні очікується по-справжньому чудова зимова погода. По всій території буде морозно та сонячно. У північних областях можливі снігопади.

Українські метеорологи повідомляють, що найнижчої температури слід очікувати на Прикарпатті та Буковині. Там вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.

Погода в областях України

У західних регіонах очікуються снігопади. Температура повітря коливатиметься від 0-4 градусів. На Сході буде сонце, але холодно – від 0 до -3 градусів.

У північних областях синоптики інформують про опади. Стовпчики на термометрах покажуть від -1 до -3 градусів. На Півдні – сухо та сонячно, слід очікувати від -1 до +2 градусів.

В українській столиці у суботу, 22 січня, передбачається снігова погода та від 0 до -2 градусів.

Погода в містах України 22 січня

  • Ужгород – -1...-3
  • Львів -1...-3
  • Івано-Франківськ – -2...-4
  • Тернопіль – -1...-3
  • Чернівці – -2...-4
  • Хмельницький -1...-3
  • Луцьк – 0...-2
  • Рівне -1...-3
  • Житомир – -1...-3
  • Вінниця – 0...-2
  • Одеса – -1...+1
  • Миколаїв – 0...+2
  • Херсон – 0...+2
  • Сімферополь – -1...+1
  • Кропивницький – 0...-2
  • Черкаси – 0...-2
  • Чернігів – 0...-2
  • Суми -1...-3
  • Полтава – -1...-3
  • Дніпро – -1...+1
  • Запоріжжя – -1...+1
  • Донецьк – 0...-2
  • Луганськ – -1...+1
  • Харків – -1...-3
  • Київ – 0...-2

Прогноз погоды на 22 января от Укргидрометцентра.