Погода в Україні 22 січня буде сонячною та морозною.

За прогнозом Укргідрометцентру сьогодні, 22 січня, в Україні очікується по-справжньому чудова зимова погода. По всій території буде морозно та сонячно. У північних областях можливі снігопади.

Українські метеорологи повідомляють, що найнижчої температури слід очікувати на Прикарпатті та Буковині. Там вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.

Погода в областях України

У західних регіонах очікуються снігопади. Температура повітря коливатиметься від 0-4 градусів. На Сході буде сонце, але холодно – від 0 до -3 градусів.

У північних областях синоптики інформують про опади. Стовпчики на термометрах покажуть від -1 до -3 градусів. На Півдні – сухо та сонячно, слід очікувати від -1 до +2 градусів.

В українській столиці у суботу, 22 січня, передбачається снігова погода та від 0 до -2 градусів.

Погода в містах України 22 січня