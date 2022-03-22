Погода в Україні 22 березня буде сонячною, без опадів

06:19 22 березня Київ, Україна

У вівторок погоду в країні диктуватиме антициклон. Опадів не передбачається. У південних областях посилиться вітер.

Центральний регіон України

На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +9...+12°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.

На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +5...+8°С.

На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.

Західний регіон України

На Львівщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +11...+14°С.

У Волинській та Рівненській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +11...+14°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +10...+13°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +7...+10°С.

На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +15...+18°С.

Північний регіон України

На Київщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +8...+11°С.

На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +9...+12°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.

На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +10...+13°С.

Східний регіон України

На Харківщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.

У Луганській та Донецькій областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.

Південний регіон України

На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.

На Запоріжжі невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.

У Києві ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.

Сонце зійде о 05:56, а зайде о 18:13. Тривалість дня становитиме 12 год 17 хв.