Погода в Україні 22 березня буде сонячною, без опадів

У вівторок погоду в країні диктуватиме антициклон. Опадів не передбачається. У південних областях посилиться вітер.
- Центральний регіон України
На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +9...+12°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.
На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +5...+8°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.
- Західний регіон України
На Львівщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +11...+14°С.
У Волинській та Рівненській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +11...+14°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +10...+13°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі +1...4°С, вдень +7...+10°С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +15...+18°С.
- Північний регіон України
На Київщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +8...+11°С.
На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +9...+12°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +10...+13°С.
- Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.
У Луганській та Донецькій областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.
- Південний регіон України
На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +7...+10°С.
На Запоріжжі невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +6...+9°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +4...+7°С.
У Києві ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.
Сонце зійде о 05:56, а зайде о 18:13. Тривалість дня становитиме 12 год 17 хв.
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