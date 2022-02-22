Погода в Україні 22 лютого буде похмурою та дощовою

07:47 22 лютий Київ, Україна

Синоптики попереджають, що вночі та вранці дощі можливі у північних та центральних областях, вдень – у центральних, увечері – у східних та південних. У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.

Центральний регіон України

У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

На Дніпропетровщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.

Західний регіон України

У Львівській та Тернопільській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +5...+8°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

На Чернігівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.

На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.

На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.

Південний регіон України

На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.

У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +8...+11°С.

На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +11...+14°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

Сонце зійде о 06:55, а зайде о 17:27. Тривалість дня становитиме 10 год 32 хв.