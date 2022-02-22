Погода в Україні 22 лютого буде похмурою та дощовою

Синоптики попереджають, що вночі та вранці дощі можливі у північних та центральних областях, вдень – у центральних, увечері – у східних та південних. У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.
- Центральний регіон України
У Вінницькій та Черкаській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.
На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.
На Дніпропетровщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.
- Західний регіон України
У Львівській та Тернопільській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +6...+9°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +5...+8°С.
- Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.
На Чернігівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.
На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.
- Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +8...+11°С.
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +11...+14°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.
Сонце зійде о 06:55, а зайде о 17:27. Тривалість дня становитиме 10 год 32 хв.
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