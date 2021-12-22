Погода в Україні 22 грудня: прийшли морози, вітер та ожеледь

За прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 22 грудня, погода в Україні буде морозною. Вночі стовпчики термометра опустяться до -17 градусів. Морози на всю територію України принесло арктичне повітря. Синоптик закликала людей бути обережними на слизьких дорогах та тротуарах.

Холоду і сліз щокам додаватиме північно-західний вітер, який часом буде поривчастим – закутуйте підборіддя в шарфик, а ніс закривайте маскою, – радять синоптики.

Водночас снігопади припиняться в більшості регіонів України. Сніжитиме лише у Криму.

Найхолодніше буде на сході. Там прогнозують удень до -11 та вночі до -17 градусів. Найтепліше – на півдні. Стовпчик термометра не опускатиметься нижче -4 градусів.

На заході середня денна температура становитиме -3...-5 градусів. Вночі стовпчик термометра показуватиме до -14 градусів.

Не омине похолодання й столицю. У Києві вдень обіцяють до -8, уночі – до -13 градусів.

Погода в містах України 22 грудня: