Погода в Україні 22 грудня: прийшли морози, вітер та ожеледь

За прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 22 грудня, погода в Україні буде морозною. Вночі стовпчики термометра опустяться до -17 градусів. Морози на всю територію України принесло арктичне повітря. Синоптик закликала людей бути обережними на слизьких дорогах та тротуарах.
Холоду і сліз щокам додаватиме північно-західний вітер, який часом буде поривчастим – закутуйте підборіддя в шарфик, а ніс закривайте маскою, – радять синоптики.
Водночас снігопади припиняться в більшості регіонів України. Сніжитиме лише у Криму.
Найхолодніше буде на сході. Там прогнозують удень до -11 та вночі до -17 градусів. Найтепліше – на півдні. Стовпчик термометра не опускатиметься нижче -4 градусів.
На заході середня денна температура становитиме -3...-5 градусів. Вночі стовпчик термометра показуватиме до -14 градусів.
Не омине похолодання й столицю. У Києві вдень обіцяють до -8, уночі – до -13 градусів.
Погода в містах України 22 грудня:
- Ужгород – -2...-4
- Львів -3...-5
- Івано-Франківськ – -3...-5
- Тернопіль – -2...-4
- Чернівці – -3...-5
- Хмельницький -2...-4
- Луцьк – -2...-4
- Рівне – -3...-5
- Житомир – -5...-7
- Вінниця – -3...-5
- Одеса – -1...-3
- Миколаїв – -2...-4
- Херсон -2...-4
- Сімферополь – -1...-3
- Кропивницький – -5...-7
- Черкаси – -4...-6
- Чернігів -6...-8
- Суми – -7...-9
- Полтава – -5...-7
- Дніпро – -5...-7
- Запоріжжя -3...-5
- Донецьк -8...-10
- Луганськ -8...-10
- Харків – -9...-11
- Київ -6...-8.
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