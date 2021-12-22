Погода в Україні 22 грудня: прийшли морози, вітер та ожеледь

06:15 22 грудень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 22 грудня, погода в Україні буде морозною. Вночі стовпчики термометра опустяться до -17 градусів. Морози на всю територію України принесло арктичне повітря. Синоптик закликала людей бути обережними на слизьких дорогах та тротуарах.

Холоду і сліз щокам додаватиме північно-західний вітер, який часом буде поривчастим – закутуйте підборіддя в шарфик, а ніс закривайте маскою, – радять синоптики.

Водночас снігопади припиняться в більшості регіонів України. Сніжитиме лише у Криму.

Найхолодніше буде на сході. Там прогнозують удень до -11 та вночі до -17 градусів. Найтепліше – на півдні. Стовпчик термометра не опускатиметься нижче -4 градусів.

На заході середня денна температура становитиме -3...-5 градусів. Вночі стовпчик термометра показуватиме до -14 градусів.

Не омине похолодання й столицю. У Києві вдень обіцяють до -8, уночі – до -13 градусів.

Погода в містах України 22 грудня:

  • Ужгород – -2...-4
  • Львів -3...-5
  • Івано-Франківськ – -3...-5
  • Тернопіль – -2...-4
  • Чернівці – -3...-5
  • Хмельницький -2...-4
  • Луцьк – -2...-4
  • Рівне – -3...-5
  • Житомир – -5...-7
  • Вінниця – -3...-5
  • Одеса – -1...-3
  • Миколаїв – -2...-4
  • Херсон -2...-4
  • Сімферополь – -1...-3
  • Кропивницький – -5...-7
  • Черкаси – -4...-6
  • Чернігів -6...-8
  • Суми – -7...-9
  • Полтава – -5...-7
  • Дніпро – -5...-7
  • Запоріжжя -3...-5
  • Донецьк -8...-10
  • Луганськ -8...-10
  • Харків – -9...-11
  • Київ -6...-8.

Прогноз погоды на 22 декабря от Укргидрометцентра