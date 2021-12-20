Погода в Україні 18 грудня обіцяє нам туман, сніг та дощ

За прогнозом Укргідрометцентру у суботу, 18 грудня, над усією Україною буде хмарне небо, прохолодна погода та місцями пройдуть опади. Рятувальники попереджають про очікувані сходи снігових лавин у Карпатах.
Погода в регіонах України 18 грудня
На заході країни в середньому вдень від -1 до +4 градусів. Вночі температура опуститься до -1 до +2 градусів. Невеликий сніг прогнозують у:
- Івано-Франківській області;
- Тернопіллі;
- Хмельницькій області;
- Житомирщині;
- Рівненщині;
- Волинській області.
У південних, північних, а також центральних та східних областях буде орієнтовно аналогічна погода – хмарна та прохолодна.
У Києві на вихідних буде вогко, часом мокрий сніг, можливо, з дощем чи туманом. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +1, а вдень буде нульовою.
Погода в містах України 18 грудня
- Ужгород – +2...+4
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – 0...+2
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – -1...+1
- Рівне – -1...+1
- Житомир – -1...+1
- Вінниця – -1...+1
- Одеса – +1...+3
- Миколаїв – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Сімферополь – +2...+4
- Кропивницький – 0...+2
- Черкаси – -1...+1
- Чернігів – -1...+1
- Суми – -1...+1
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – +1...+1
- Запоріжжя – +2...+4
- Донецьк – -1...+1
- Луганськ – -1...+1
- Харків – -1...+1
- Київ – -1...+1.
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