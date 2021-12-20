Погода в Україні 18 грудня обіцяє нам туман, сніг та дощ

07:05 18 грудень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру у суботу, 18 грудня, над усією Україною буде хмарне небо, прохолодна погода та місцями пройдуть опади. Рятувальники попереджають про очікувані сходи снігових лавин у Карпатах.

Погода в регіонах України 18 грудня

На заході країни в середньому вдень від -1 до +4 градусів. Вночі температура опуститься до -1 до +2 градусів. Невеликий сніг прогнозують у:

  • Івано-Франківській області;
  • Тернопіллі;
  • Хмельницькій області;
  • Житомирщині;
  • Рівненщині;
  • Волинській області.

У південних, північних, а також центральних та східних областях буде орієнтовно аналогічна погода – хмарна та прохолодна.

У Києві на вихідних буде вогко, часом мокрий сніг, можливо, з дощем чи туманом. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +1, а вдень буде нульовою.

Погода в містах України 18 грудня

  • Ужгород – +2...+4
  • Львів – 0...+2
  • Івано-Франківськ – 0...+2
  • Тернопіль – 0...+2
  • Чернівці – 0...+2
  • Хмельницький – -1...+1
  • Луцьк – -1...+1
  • Рівне – -1...+1
  • Житомир – -1...+1
  • Вінниця – -1...+1
  • Одеса – +1...+3
  • Миколаїв – +1...+3
  • Херсон – +1...+3
  • Сімферополь – +2...+4
  • Кропивницький – 0...+2
  • Черкаси – -1...+1
  • Чернігів – -1...+1
  • Суми – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Дніпро – +1...+1
  • Запоріжжя – +2...+4
  • Донецьк – -1...+1
  • Луганськ – -1...+1
  • Харків – -1...+1
  • Київ – -1...+1.

Погода в Украине 18 декабря от Укргидрометцентра