Погода в Україні 18 грудня обіцяє нам туман, сніг та дощ

За прогнозом Укргідрометцентру у суботу, 18 грудня, над усією Україною буде хмарне небо, прохолодна погода та місцями пройдуть опади. Рятувальники попереджають про очікувані сходи снігових лавин у Карпатах.

Погода в регіонах України 18 грудня

На заході країни в середньому вдень від -1 до +4 градусів. Вночі температура опуститься до -1 до +2 градусів. Невеликий сніг прогнозують у:

Івано-Франківській області;

Тернопіллі;

Хмельницькій області;

Житомирщині;

Рівненщині;

Волинській області.

У південних, північних, а також центральних та східних областях буде орієнтовно аналогічна погода – хмарна та прохолодна.

У Києві на вихідних буде вогко, часом мокрий сніг, можливо, з дощем чи туманом. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +1, а вдень буде нульовою.

Погода в містах України 18 грудня