Погода в Україні 14 вересня: дощі та грози

16:53 13 вересня Київ, Україна

В Україні 14 вересня очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози, крім східних та південно-східних областей.



Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.



Нічна температура становитиме 9-14°C, денна - 23-28°C.



Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.



У Києві та області вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.



У столиці температура вночі 12-14°C, вдень 24-26°C; у Київській області вночі 9-14°C, вдень 23-28°C.