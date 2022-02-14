Погода в Україні 14 лютого буде сонячною та без опадів

07:01 14 лютий Київ, Україна

Прогноз погоди на 14 лютого:

Центральний регіон України

На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.

На Черкащині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.

На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +4...+6°С.

На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень 0...+2°С.

На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +4...+6°С.

Західний регіон України

На Львівщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +4...+6°С.

У Рівненській та Волинській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень +4...+6°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +6...+8°С.

У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +4...+6°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +1...+3°С.

На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -1...+1°С.

Східний регіон України

На Харківщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -1...+1°С.

На Луганщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +1...+3°С.

На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +4...+6°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +5...+7°С.

На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.

На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +3...+5°С.

В Автономній Республіці Крим без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +4...+6°С.

У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-західний із переходом у південний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -3...-2°, вдень до +3°С.

Сонце зійде о 7:12, а зайде о 17:13. Тривалість дня становитиме 10 год 01 хв.