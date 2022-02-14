Погода в Україні 14 лютого буде сонячною та без опадів

Прогноз погоди на 14 лютого:
- Центральний регіон України
На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.
На Черкащині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.
На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +4...+6°С.
На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень 0...+2°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +4...+6°С.
- Західний регіон України
На Львівщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +4...+6°С.
У Рівненській та Волинській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-2°, вдень +4...+6°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +6...+8°С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +4...+6°С.
- Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +3...+5°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +1...+3°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -1...+1°С.
- Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень -1...+1°С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-3°, вдень +1...+3°С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.
- Південний регіон України
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +4...+6°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +5...+7°С.
На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +5...+7°С.
На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +3...+5°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +4...+6°С.
У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-західний із переходом у південний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -3...-2°, вдень до +3°С.
Сонце зійде о 7:12, а зайде о 17:13. Тривалість дня становитиме 10 год 01 хв.
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