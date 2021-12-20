Погода в Україні 13 грудня: вітер, дощ, мокрий сніг

06:13 13 грудень Київ, Україна

На півночі, півдні та в центрі країни синоптики попереджають про високу ймовірність дощів, які можуть протягом дня змінюватися на мокрий сніг. У західних регіонах країни сніг, ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.

На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.

На Черкащині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +3...+5°С.

На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.

Західний регіон України

На Львівщині хмарно, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+2°С.

На Івано-Франківщині хмарно, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень 0...+2°С.

На Волині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень -1...+1°С.

На Рівненщині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +1...+3°С.

На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.

У Чернівецькій області буде хмарно, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень -1...+1°С.

На Тернопільщині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень -1...+4°С.

На Закарпатті хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +1...+3°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +3...+5°С.

На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +1...+3°С.

На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.

Східний регіон України

На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +1...+3°С.

У Луганській та Донецькій областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +1...+3°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +5...+7°С.

На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +7...+9°С.

На Миколаївщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +6...+8°С.

На Одещині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°, вдень +8...+10°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +11...+13°С.

У Києві хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +1...+3°С.

Сонце зійде о 7:50, а зайде о 15:54. Тривалість дня становитиме 8 год 04 хв.