Погода в Україні 13 грудня: вітер, дощ, мокрий сніг

06:13 13 грудень Київ, Україна

На півночі, півдні та в центрі країни синоптики попереджають про високу ймовірність дощів, які можуть протягом дня змінюватися на мокрий сніг. У західних регіонах країни сніг, ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с.



Центральний регіон України



На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.



На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.



На Черкащині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +3...+5°С.



На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.



На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.



Західний регіон України На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.На Черкащині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +3...+5°С.На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.



На Львівщині хмарно, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+2°С.



На Івано-Франківщині хмарно, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень 0...+2°С.



На Волині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень -1...+1°С.



На Рівненщині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +1...+3°С.



На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.



У Чернівецькій області буде хмарно, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень -1...+1°С.



На Тернопільщині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень -1...+4°С.



На Закарпатті хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +1...+3°С.



Північний регіон України



У Київській та Житомирській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +3...+5°С.



На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +1...+3°С.



На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.



Східний регіон України



На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +1...+3°С.



У Луганській та Донецькій областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +1...+3°С.



Південний регіон України



На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +5...+7°С.



На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +7...+9°С.



На Миколаївщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +6...+8°С.



На Одещині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°, вдень +8...+10°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +11...+13°С.



У Києві хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +1...+3°С.



Сонце зійде о 7:50, а зайде о 15:54. Тривалість дня становитиме 8 год 04 хв.