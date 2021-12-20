Погода в Україні 13 грудня: вітер, дощ, мокрий сніг

На півночі, півдні та в центрі країни синоптики попереджають про високу ймовірність дощів, які можуть протягом дня змінюватися на мокрий сніг. У західних регіонах країни сніг, ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4°С, вдень +5...+7°С.
На Черкащині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +3...+5°С.
На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°, вдень 0...+2°С.
На Івано-Франківщині хмарно, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень 0...+2°С.
На Волині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень -1...+1°С.
На Рівненщині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +1...+3°С.
На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°, вдень +4...+6°С.
У Чернівецькій області буде хмарно, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень -1...+1°С.
На Тернопільщині хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень -1...+4°С.
На Закарпатті хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +1...+3°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +3...+5°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +1...+3°С.
На Чернігівщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2°С, вдень +2...+4°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +1...+3°С.
У Луганській та Донецькій областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +1...+3°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +5...+7°С.
На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +7...+9°С.
На Миколаївщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +6...+8°С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°, вдень +8...+10°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7°С, вдень +11...+13°С.
У Києві хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3°С, вдень +1...+3°С.
Сонце зійде о 7:50, а зайде о 15:54. Тривалість дня становитиме 8 год 04 хв.
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