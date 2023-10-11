Погода в Україні 11 жовтня: без опадів та помірно тепло

08:33 11 жовтня Київ, Україна

За даними Українського гідрометцентру, у середу, 11 жовтня, на території України не прогнозуються опади. Вдень більшу частину країни очікує температура в межах 9-14° тепла.



Згідно з офіційним повідомленням, буде безхмарно і вітер змінить напрямок із північно-західного на південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних регіонах та Одеській області температура підніметься до 17°, тоді як у Карпатах очікуються 6-11°.



У Києві та його околицях також не прогнозуються опади. Очікується південно-західний вітер із швидкістю 7-12 м/с. У столиці температура вдень становитиме 12-14°, на Київщині - 9-14° тепла.