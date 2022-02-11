Погода в Україні 11 лютого буде сухою та теплою

07:38 11 лютий Київ, Україна

У п'ятницю на більшій частині території країни опадів не очікується. За даними meteoprog.ua, вранці у північних регіонах можливий невеликий сніг, ближче до вечора очікується дощ на заході країни. У гірських районах Львівської та Закарпатської областей існує значна небезпека сходження лавин.

Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

На Черкащині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.

У Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

На Полтавщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +5...+8°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.

Північний регіон України

На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.

У Чернігівській області похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

На Сумщині похмуро, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.

На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +4...+7°С.

Південний регіон України

В Одеській та Миколаївській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +8...+11°С.

В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +7...+10°С.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +3...+6°С.

Сонце зійде о 7:16, а зайде о 17:07. Тривалість дня становитиме 9 год 51 хв.