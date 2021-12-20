Погода в Україні 11 грудня буде по-весняному теплою

За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 11 грудня, в Україні потеплішає. Денного морозу не очікується. Але місцями можливий дощ. Окрім того, в Україні буде поривчастий вітер. Його пориви досягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Як стверджують синоптики, незначне похолодання прийде в Україну на Андрія, тобто 13 грудня.
Що прогнозують синоптики
На півдні температура повітря взагалі буде весняною. Так, в Одеській та Миколаївській областях обіцяють до +12 градусів. У Херсонській області та Криму – ще тепліше, до +13.
У центрі та півночі ситуація з погодою буде помірною – +6...+8 обіцяють як вдень, так і вночі. Щоправда, на Сумщині – холодніше.
У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській областях температура повітря становитиме +4...+6.
Проте найхолодніше буде на заході - +2...+4. Вночі мороз до -1 градуса.
У Києві – +6…+8 градусів. У столиці йтиме дощ.
Погода в містах України 11 грудня:
- Ужгород – +2...+4
- Львів – +2...+4
- Івано-Франківськ – +2...+4
- Тернопіль – +2...+4
- Чернівці – +2...+4
- Хмельницький – +2...+4
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – +2...+4
- Житомир – +6...+8
- Вінниця – +6...+8
- Одеса – +10...+12
- Миколаїв – +10...+12
- Херсон – +11...+13
- Сімферополь – +11...+13
- Кропивницький – +6...+8
- Черкаси – +6...+8
- Чернігів – +6...+8
- Суми – +4...+6
- Полтава – +5...+7
- Дніпро – +6...+8
- Запоріжжя – +7...+9
- Донецьк – +4...+6
- Луганськ – +3...+5
- Харків – +4...+6
- Київ – +6…+8.
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