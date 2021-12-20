Погода в Україні 11 грудня буде по-весняному теплою

За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 11 грудня, в Україні потеплішає. Денного морозу не очікується. Але місцями можливий дощ. Окрім того, в Україні буде поривчастий вітер. Його пориви досягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Як стверджують синоптики, незначне похолодання прийде в Україну на Андрія, тобто 13 грудня.

Що прогнозують синоптики

На півдні температура повітря взагалі буде весняною. Так, в Одеській та Миколаївській областях обіцяють до +12 градусів. У Херсонській області та Криму – ще тепліше, до +13.

У центрі та півночі ситуація з погодою буде помірною – +6...+8 обіцяють як вдень, так і вночі. Щоправда, на Сумщині – холодніше.

У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській областях температура повітря становитиме +4...+6.

Проте найхолодніше буде на заході - +2...+4. Вночі мороз до -1 градуса.

У Києві – +6…+8 градусів. У столиці йтиме дощ.

Погода в містах України 11 грудня: