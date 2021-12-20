Погода в Україні 11 грудня буде по-весняному теплою

09:53 11 грудень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу, 11 грудня, в Україні потеплішає. Денного морозу не очікується. Але місцями можливий дощ. Окрім того, в Україні буде поривчастий вітер. Його пориви досягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Як стверджують синоптики, незначне похолодання прийде в Україну на Андрія, тобто 13 грудня.

Що прогнозують синоптики

На півдні температура повітря взагалі буде весняною. Так, в Одеській та Миколаївській областях обіцяють до +12 градусів. У Херсонській області та Криму – ще тепліше, до +13.

У центрі та півночі ситуація з погодою буде помірною – +6...+8 обіцяють як вдень, так і вночі. Щоправда, на Сумщині – холодніше.

У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській областях температура повітря становитиме +4...+6.

Проте найхолодніше буде на заході - +2...+4. Вночі мороз до -1 градуса.

У Києві – +6…+8 градусів. У столиці йтиме дощ.

Погода в містах України 11 грудня:

  • Ужгород – +2...+4
  • Львів – +2...+4
  • Івано-Франківськ – +2...+4
  • Тернопіль – +2...+4
  • Чернівці – +2...+4
  • Хмельницький – +2...+4
  • Луцьк – +2...+4
  • Рівне – +2...+4
  • Житомир – +6...+8
  • Вінниця – +6...+8
  • Одеса – +10...+12
  • Миколаїв – +10...+12
  • Херсон – +11...+13
  • Сімферополь – +11...+13
  • Кропивницький – +6...+8
  • Черкаси – +6...+8
  • Чернігів – +6...+8
  • Суми – +4...+6
  • Полтава – +5...+7
  • Дніпро – +6...+8
  • Запоріжжя – +7...+9
  • Донецьк – +4...+6
  • Луганськ – +3...+5
  • Харків – +4...+6
  • Київ – +6…+8.