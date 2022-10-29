Погода в останні вихідні жовтня: тепла субота та дощову неділю

Як повідомляє Укргідрометцентр, 29 жовтня в країні буде хмарна з проясненнями та суха погода, лише на півночі Лівобережжя вдень місцями очікується невеликий дощ. Температура вдень підніметься місцями до +19°С. А вже в неділю, 30 жовтня, подекуди посвіжішає — температура трохи знизиться на заході та півночі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі очікується на рівні +10°С, а вдень буде +13°С...+14°С.