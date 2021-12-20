Погода сьогодні: тумани, дощі та мокрий сніг

7 квітня завдяки конфлікту холодного арктичного фронту і південного вологого циклону, в центрі, на півночі і заході України очікується істотне погіршення погоди: зниження температури повітря та мокрий сніг. На решті території країни також дощитиме і буде туманно.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.



У Кіровоградській і Черкаській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +8...+11 °С.



У Полтавській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +8...+11 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +10...+13 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +3...+6 °С.



У Чернівецькій, Івано-Франківській та Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, удень +2...+5 °С.



У Закарпатській області буде хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +3...+6 °С.



Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +3...+6 °С.



У Чернігівській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +7...+10 °С.



У Сумській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +8...+11 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +13...+16 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +13...+16 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +13...+16 °С.



У Києві хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, вдень +3...+6 °С.



Сонце зійде о 6:20, а зайде о 19:39. Тривалість дня складе 13 год 19 хв.