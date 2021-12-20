Погода сьогодні буде теплою, але дощовою

Без парасольки сьогодні не обійтись у жодному регіоні країни. Синоптики обіцяють похмуру та дощову погоду, місцями мокрий сніг та тумани. Видимість зменшиться до 500-900 м. На дорогах місцями утворюється ожеледь.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
У Черкаській та Полтавській областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.
У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -2...+1°С.
На Тернопільщині похмуро, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень -2...+1°С.
На Хмельниччині похмуро, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.
На Івано-Франківщині похмуро, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -4...-1°С.
У Чернівецькій області похмуро, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.
На Закарпатті хмарно, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.
Північний регіон України
У Київській, Чернігівській та Житомирській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень 0...+3°С.
На Сумщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +5...+8°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +5...+8°С.
На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +6...+9°С.
На Донеччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +10...+13°С.
У Херсонській та Запорізькій областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +13...+16°С.
У Києві похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
Сонце зійде о 07:44, а зайде о 15:55. Тривалість дня становитиме 8 год 11 хв.
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