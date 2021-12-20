Погода сьогодні буде теплою, але дощовою

08:20 07 грудень Київ, Україна

Без парасольки сьогодні не обійтись у жодному регіоні країни. Синоптики обіцяють похмуру та дощову погоду, місцями мокрий сніг та тумани. Видимість зменшиться до 500-900 м. На дорогах місцями утворюється ожеледь.



Центральний регіон України



На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



У Черкаській та Полтавській областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.



У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.



Західний регіон України На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.У Черкаській та Полтавській областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +8...+11°С.



У Львівській, Волинській та Рівненській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -2...+1°С.



На Тернопільщині похмуро, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень -2...+1°С.



На Хмельниччині похмуро, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.



На Івано-Франківщині похмуро, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -4...-1°С.



У Чернівецькій області похмуро, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -3...0°С.



На Закарпатті хмарно, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.



Північний регіон України



У Київській, Чернігівській та Житомирській областях похмуро, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень 0...+3°С.



На Сумщині похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +5...+8°С.



Східний регіон України



На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +5...+8°С.



На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°С, вдень +6...+9°С.



На Донеччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +7...+10°С.



Південний регіон України



В Одеській та Миколаївській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10°С, вдень +10...+13°С.



У Херсонській та Запорізькій областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +11...+14°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +13...+16°С.



У Києві похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.



Сонце зійде о 07:44, а зайде о 15:55. Тривалість дня становитиме 8 год 11 хв.