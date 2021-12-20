Погода сьогодні буде хмарною і теплою

Сьогодні, 29 березня, синоптики обіцяють посилення вітру до 15-20 м/с і на більшій частині України незначні опади. Повітря вдень прогріється до +12 °С.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Дніпропетровській області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +10...+12 °С.



У Полтавській області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +10...+12 °С.



У Кіровоградській області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, удень +8...+10 °С.



У Волинській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Рівненській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.



В Івано-Франківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, удень +8...+10 °С.



У Тернопільській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...- 2 °С, удень +9...+11 °С.



У Хмельницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.



У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, вдень +9...+11 °С.



Північний регіон України

У Сумській і Чернігівській областях хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Житомирській області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, удень +8...+10 °С.



У Київській області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +9...+11 °С.



У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.



У Луганській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.



У Херсонській області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +8...+10 °С.



У Миколаївській та Одеській областях хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Києві хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.



Сонце зійде о 6:44, а зайде о 19:28. Тривалість дня складе 12 год 44 хв.