Погода сьогодні буде хмарною і теплою

Сьогодні, 29 березня, синоптики обіцяють посилення вітру до 15-20 м/с і на більшій частині України незначні опади. Повітря вдень прогріється до +12 °С.
Центральний регіон України
У Вінницькій і Черкаській областях хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Дніпропетровській області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +10...+12 °С.
У Полтавській області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +10...+12 °С.
У Кіровоградській області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, удень +8...+10 °С.
У Волинській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Рівненській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.
В Івано-Франківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, удень +8...+10 °С.
У Тернопільській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...- 2 °С, удень +9...+11 °С.
У Хмельницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.
У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...- 3 °С, вдень +9...+11 °С.
Північний регіон України
У Сумській і Чернігівській областях хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Житомирській області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, удень +8...+10 °С.
У Київській області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.
Східний регіон України
У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +9...+11 °С.
У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.
У Луганській області хмарно, дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.
У Херсонській області хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +8...+10 °С.
У Миколаївській та Одеській областях хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Києві хмарно. Вдень очікується дощ, вночі - мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.
Сонце зійде о 6:44, а зайде о 19:28. Тривалість дня складе 12 год 44 хв.
Погода сьогодні буде хмарною і теплою
06:22 29 березень Київ, Україна
Сьогодні, 29 березня, синоптики обіцяють посилення вітру до 15-20 м/с і на більшій частині України незначні опади. Повітря вдень прогріється до +12 °С.
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