Погода сьогодні: 15 березня в Україні тепло та сонячно

06:45 15 березня Київ, Україна

У вівторок на більшій частині території країни опадів не передбачається. За даними meteoprog.ua, невеликий сніг можливий уночі у східних регіонах.

Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +4...+7°С.

На Черкащині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.

На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +1...+4°С.

Західний регіон України

На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.

На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +6...+9°С.

На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +5...+8°С.

На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +6...+9°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +7...+10°С.

У Чернівецькій області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +6...+9°С.

На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +6...+9°С.

Північний регіон України

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +4...+7°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +1...+4°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень -2...+1°С.

На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.

Східний регіон України

У Харківській області похмуро, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -2...+1°С.

На Луганщині похмуро, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.

На Донеччині похмуро, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.

Південний регіон України

В Одеській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.

На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +6...+9°С.

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +3...+6°С.

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.

Сонце зійде о 06:11, а зайде о 18:02. Довгота дня становитиме 11 год 51 хв.