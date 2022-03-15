Погода сьогодні: 15 березня в Україні тепло та сонячно

У вівторок на більшій частині території країни опадів не передбачається. За даними meteoprog.ua, невеликий сніг можливий уночі у східних регіонах.
- Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +4...+7°С.
На Черкащині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +3...+6°С.
На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень 0...+3°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +1...+4°С.
- Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +7...+10°С.
На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень +6...+9°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +5...+8°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +6...+9°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +4...+7°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +7...+10°С.
У Чернівецькій області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +6...+9°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +6...+9°С.
- Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +4...+7°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень +1...+4°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень -2...+1°С.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -4...-1°С, вдень +5...+8°С.
- Східний регіон України
У Харківській області похмуро, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -2...+1°С.
На Луганщині похмуро, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.
На Донеччині похмуро, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.
- Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +7...+10°С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +6...+9°С.
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень +3...+6°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +2...+5°С.
Сонце зійде о 06:11, а зайде о 18:02. Довгота дня становитиме 11 год 51 хв.
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