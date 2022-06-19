Погода різко зміниться, в Україну повернеться спека

За прогнозом Укргідрометцентру погода різко зміниться, дощі та грози покинуть наші території. Синоптики обіцяють, що вдень майже у всіх областях України температура повітря сягне максимум 33 градусів тепла. Надворі краще без головного убору не виходити і бажано прихопити з собою сонцезахисний крем.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 19 червня.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 19 червня у західних областях нічна температура становитиме 11-13 градусів, вдень різко потеплішає до 29-31.. Дощів не очікується, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.

На півдні України вночі до 14-16 градусів тепла, вдень на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині та Запорізькій областях 27-29, у Криму 25-27 градусів. Сонячно, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У центрі України нічна температура становитиме 12-14 градусів, удень у Черкаській, Кропивницькій, Полтавській та Дніпропетровській областях 27-29. Без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.

У північних та східних областях вночі 12-14 тепла, вдень 27-29 градусів. Синоптики обіцяють суху погоду без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 19 червня вночі температура опуститься до 13-15 градусів, вдень очікується 28-30 тепла. Погода ясна, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як уберегтися від сонця: